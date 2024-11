Il gioco gratis di Epic Games Store della prossima settimana farà felici i fan delle distopie alla 1984

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis della prossima settimana, che sarà riscattabile da tutti gli utenti registrati al negozio a partire da giovedì 21 novembre. Se non vedete l'ora di essere oppressi da un regime dittatoriale che spia ogni vostra mossa, alla 1984 di George Orwell per intenderci, allora Beholder di Alawar Stargaze (Warm Lamp Games) è proprio il regalo che fa al caso vostro.

Come sempre, avrete una settimana di tempo per reclamare il regalo dal momento in cui sarà reso disponibile. Basterà aggiungerlo alla libreria per tenerlo per sempre. Naturalmente avete bisogno di un account attivo e senza limitazioni per poterlo riscattare.