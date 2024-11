Monster Hunter Wilds è in prenotazione su Instant Gaming per PC Steam a prezzo scontato in tutte le edizioni

Il 2024 ha ancora qualcosa da dire ma molti videogiocatori si stanno preparando per l'arrivo del 2025 e per i nuovi giochi del prossimo anno. Bisogna fare i conti di cosa sta per essere pubblicato e a cosa dare priorità: siamo certi che molti abbiano già deciso senza particolari dubbi che uno dei giochi di inizio anno che avranno massimo spazio sarà Monster Hunter Wilds. Se siete tra essi e se giocate su PC, potete allora prenotare il gioco con uno sconto tramite Instant Gaming. Inoltre, se il prezzo dovesse calare ancora dopo il vostro ordine, vi verrà rimborsata la differenza. I box qui sopra indicano già il prezzo finale compreso di IVA, mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA fino a quando non sarete nella schermata di pagamento. Disponibilità e valore dello sconto possono variare in qualsiasi momento: fate affidamento alla pagina di Instant Gaming per le informazioni più aggiornate.