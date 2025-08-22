0

Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming al 75%

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition per PC. Anche l'edizione Gold per Xbox è disponibile a un prezzo molto basso.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/08/2025
Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
News Video Immagini

Su Instant Gaming è disponibile Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition per PC a 22,82 € invece di 90 €, permettendovi di risparmiare fino al 75%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 27,84 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, anche Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition per Xbox Series X/S è attualmente in forte sconto (fino al 73%). Potete acquistare questa edizione attraverso il box sottostante. L'edizione per PC è disponibile attraverso Ubisoft Connect, mentre quella per Xbox attraverso il Microsoft Store. Vediamo ora ulteriori dettagli su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti di Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition

Si tratta del gioco d'avventura basato sull'omonimo mondo di Avatar. La Deluxe Edition include il gioco e il pacchetto ultimate, che a sua volta include:

  • Pacchetto cosmetico Sarentu Heritage
  • Un Set cosmetico banshee
  • Un Set cosmetico per un personaggio
  • Una skin arma premium
  • Pacchetto equipaggiamento Cacciatore di Sarentu
  • Set di attrezzi per un personaggio
  • Un'arma unica

La Gold Edition per Xbox, invece, include il Season Pass, con:

  • Pacchetto storia The Sky Breaker
  • Pacchetto storia Secrets of the Spires
  • Missione bonus "Echi familiari"
  • Pacchetto Bundle Resistenza
  • Un set estetico per banshee
  • Un set di equipaggiamento
  • Un'arma unica

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming al 75%