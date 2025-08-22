Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming al 75%

Su Instant Gaming è disponibile Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition per PC a 22,82 € invece di 90 €, permettendovi di risparmiare fino al 75%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 27,84 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, anche Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition per Xbox Series X/S è attualmente in forte sconto (fino al 73%). Potete acquistare questa edizione attraverso il box sottostante. L'edizione per PC è disponibile attraverso Ubisoft Connect, mentre quella per Xbox attraverso il Microsoft Store. Vediamo ora ulteriori dettagli su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti di Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition
Si tratta del gioco d'avventura basato sull'omonimo mondo di Avatar. La Deluxe Edition include il gioco e il pacchetto ultimate, che a sua volta include:
- Pacchetto cosmetico Sarentu Heritage
- Un Set cosmetico banshee
- Un Set cosmetico per un personaggio
- Una skin arma premium
- Pacchetto equipaggiamento Cacciatore di Sarentu
- Set di attrezzi per un personaggio
- Un'arma unica
La Gold Edition per Xbox, invece, include il Season Pass, con:
- Pacchetto storia The Sky Breaker
- Pacchetto storia Secrets of the Spires
- Missione bonus "Echi familiari"
- Pacchetto Bundle Resistenza
- Un set estetico per banshee
- Un set di equipaggiamento
- Un'arma unica
Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.