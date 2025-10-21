Un trailer presenta la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft e Massive Entertainment hanno pubblicato un trailer che presenta la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora, che come sappiamo verrà introdotta con un aggiornamento in arrivo il prossimo 5 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Trattandosi di un action disegnato per la prima persona, è chiaro che introdurre una visuale differente ha comportato un grande lavoro da parte del team di sviluppo, e che altresì andrà a rivoluzionare l'esperienza di gioco per gli utenti.

Fra poco più di un mese, insomma, avremo la possibilità di giocare o rigiocare Frontiers of Pandora in una maniera completamente nuova, magari migliore rispetto all'approccio iniziale che sembra purtroppo non aver portato molta fortuna a questa ambiziosa trasposizione.

Le sequenze del trailer danno un'idea piuttosto chiara di come funzionerà la nuova visuale e del suo potenziale in termini visivi, dato che ci permetterà di ammirare il nostro Na'vi in qualsiasi momento durante l'esperienza.