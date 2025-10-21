1

Un trailer presenta la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora

Il prossimo 5 dicembre arriverà l'atteso aggiornamento di Avatar: Frontiers of Pandora con la visuale in terza persona, come illustra il nuovo trailer del gioco Ubisoft.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/10/2025
Il nostro personaggio in Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
News Video Immagini

Ubisoft e Massive Entertainment hanno pubblicato un trailer che presenta la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora, che come sappiamo verrà introdotta con un aggiornamento in arrivo il prossimo 5 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Trattandosi di un action disegnato per la prima persona, è chiaro che introdurre una visuale differente ha comportato un grande lavoro da parte del team di sviluppo, e che altresì andrà a rivoluzionare l'esperienza di gioco per gli utenti.

Fra poco più di un mese, insomma, avremo la possibilità di giocare o rigiocare Frontiers of Pandora in una maniera completamente nuova, magari migliore rispetto all'approccio iniziale che sembra purtroppo non aver portato molta fortuna a questa ambiziosa trasposizione.

Annunciato il DLC "Dalle Ceneri" di Avatar: Frontiers of Pandora, arriverà assieme al film Avatar: Fuoco e Cenere Annunciato il DLC “Dalle Ceneri” di Avatar: Frontiers of Pandora, arriverà assieme al film Avatar: Fuoco e Cenere

Le sequenze del trailer danno un'idea piuttosto chiara di come funzionerà la nuova visuale e del suo potenziale in termini visivi, dato che ci permetterà di ammirare il nostro Na'vi in qualsiasi momento durante l'esperienza.

Un progetto ambizioso ma sfortunato

Accolto dalla stampa con voti positivi ma non troppo, Avatar: Frontiers of Pandora ha avuto senz'altro il merito di ricreare in maniera straordinaria lo scenario del pianeta Pandora, senza però riuscire a valorizzarlo al meglio fin dalle prime battute della campagna e stentando un po' a ingranare.

Le vendite del gioco, di conseguenza, non sono state al livello delle grandi aspettative per una proprietà intellettuale di tale portata, ma con l'imminente uscita del terzo capitolo nelle sale cinematografiche Ubisoft spera in un rilancio.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un trailer presenta la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora