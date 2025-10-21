Un trailer presenta la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft e Massive Entertainment hanno pubblicato un trailer che presenta la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora, che come sappiamo verrà introdotta con un aggiornamento in arrivo il prossimo 5 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Trattandosi di un action disegnato per la prima persona, è chiaro che introdurre una visuale differente ha comportato un grande lavoro da parte del team di sviluppo, e che altresì andrà a rivoluzionare l'esperienza di gioco per gli utenti.
Fra poco più di un mese, insomma, avremo la possibilità di giocare o rigiocare Frontiers of Pandora in una maniera completamente nuova, magari migliore rispetto all'approccio iniziale che sembra purtroppo non aver portato molta fortuna a questa ambiziosa trasposizione.
Le sequenze del trailer danno un'idea piuttosto chiara di come funzionerà la nuova visuale e del suo potenziale in termini visivi, dato che ci permetterà di ammirare il nostro Na'vi in qualsiasi momento durante l'esperienza.
Un progetto ambizioso ma sfortunato
Accolto dalla stampa con voti positivi ma non troppo, Avatar: Frontiers of Pandora ha avuto senz'altro il merito di ricreare in maniera straordinaria lo scenario del pianeta Pandora, senza però riuscire a valorizzarlo al meglio fin dalle prime battute della campagna e stentando un po' a ingranare.
Le vendite del gioco, di conseguenza, non sono state al livello delle grandi aspettative per una proprietà intellettuale di tale portata, ma con l'imminente uscita del terzo capitolo nelle sale cinematografiche Ubisoft spera in un rilancio.