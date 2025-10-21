iOS 26.1 beta: Apple introduce un'opzione che rende Liquid Glass meno trasparente

Come vi abbiamo già detto poco fa, la Beta 4 di iOS 26.1 è disponibile e ha introdotto alcune novità interessanti. Tra queste, in particolare, spicca la possibilità di personalizzare ulteriormente l'effetto Liquid Glass. Trovate che gli elementi siano troppo trasparenti? Oltre ad alcune opzioni che vi abbiamo già proposto in passato, e che condividiamo di nuovo tra poco, Apple ha introdotto la possibilità di passare dalla modalità Trasparente a quella Colorata. Vediamo meglio tutti i dettagli.

La nuova opzione per ridurre la trasparenza Questa nuova opzione è disponibile nella beta. Basterà andare nelle Impostazioni > Display e Luminosità e, nella sezione dedicata al Liquid Glass, troverete due modalità: Trasparente o Colorata. Nel primo caso l'interfaccia resterà intatta, quindi con i classici giochi di trasparenze ed effetto "vetroso". Nel secondo caso, invece, gli elementi sono più colorati, tendenti al bianco, quindi dovrebbero affaticare di meno gli occhi. Si tratta ovviamente di scelte soggettive, ma la versione trasparente rivela i contenuti sottostanti e potrebbe rendere l'esperienza utente meno piacevole visivamente. Se non potete accedere alla beta ma volete provare altri modi per ridurre la trasparenza, potete consultare l'articolo sottostante. iOS 26 e Liquid Glass: come ridurre la trasparenza e migliorare la leggibilità