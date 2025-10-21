I Simpson starebbero per arrivare su Fortnite assieme all'intera mappa di Springfield

Secondo alcune voci di corridoio e datamine emersi dall'ultimo aggiornamento di Fortnite, sembra che il battle royale di Epic Games sia pronto a lanciare una mini-stagione interamente dedicata a I Simpson, con una mappa che ricreerebbe nel dettaglio la città di Springfield.
Come molti sapranno, Fortnite è celebre per i suoi crossover ricorrenti, ma in alcuni casi queste collaborazioni si trasformano in veri e propri eventi su larga scala, che vanno ben oltre le semplici skin e oggetti cosmetici. È il caso, ad esempio, di Fortnite: Battaglia Galattica, il crossover lanciato alcuni mesi fa con i personaggi iconici di Star Wars, che includeva battaglie con blaster e spade laser.
La Battaglia Reale si sposta a Springfield?
Per l'appunto, ora pare che anche I Simpson potrebbero essere protagonisti di una collaborazione di grande impatto. I leak e i rumor circolati in questi giorni parlano infatti di una mini-stagione dedicata alla celebre serie animata americana.
Il leaker NotPalo sostiene che verrà introdotta l'intera mappa di Springfield in cel-shading, suddivisa in sezioni che riproducono alcuni dei luoghi più iconici della città, come la centrale nucleare dove lavora Homer.
Naturalmente, si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela, in attesa di conferme ufficiali. Tuttavia, un crossover di questa portata appare quantomeno plausibile, soprattutto considerando gli ottimi rapporti tra Epic Games e Disney, proprietaria del franchise de I Simpson, che ha già collaborato in passato per eventi legati a Star Wars e agli eroi Marvel.