I Simpson starebbero per arrivare su Fortnite assieme all'intera mappa di Springfield

Secondo alcune voci di corridoio e datamine emersi dall'ultimo aggiornamento di Fortnite, sembra che il battle royale di Epic Games sia pronto a lanciare una mini-stagione interamente dedicata a I Simpson, con una mappa che ricreerebbe nel dettaglio la città di Springfield.

Come molti sapranno, Fortnite è celebre per i suoi crossover ricorrenti, ma in alcuni casi queste collaborazioni si trasformano in veri e propri eventi su larga scala, che vanno ben oltre le semplici skin e oggetti cosmetici. È il caso, ad esempio, di Fortnite: Battaglia Galattica, il crossover lanciato alcuni mesi fa con i personaggi iconici di Star Wars, che includeva battaglie con blaster e spade laser.