Fortnite può essere giocato direttamente tramite Discord, senza installarlo

Epic Games ha già avuto alquanto successo con Fortnite su ogni piattaforma, ma ora vuole ampliare ancora di più la propria presenza online e ha reso disponibile una demo del battle royale tramite Discord .

Come funziona la prova gratuita di Fortnite su Discord

La prova gratuita tramite Discord per Fortnite funziona in cloud tramite Nvidia GeForce Now e permette quindi di evitare qualsiasi tipo di installazione. Tutto quello che si deve fare è fare l'accesso e collegare l'account Epic Games Store con l'account Discord. Il tutto è valido anche in Italia, insieme a varie altre nazioni europee e mondiali.

Il tutto funziona specificatamente su PC, quindi non potete usare l'app di Discord su mobile o su console per giocare a Fortnite. Inoltre, se Fortnite è già installato sul vostro PC, la versione di prova non è accessibile. Se volete provarlo, potete passare da questa pagina ufficiale.

Si tratta di un modo facile per provare il gioco senza attendere per l'installazione, ma in realtà per coloro che non hanno una connessione di alto livello potrebbe essere più semplice semplicemente installare il gioco, visto che parliamo di un free to play.

Segnaliamo infine che la Batmobile di Michael Keaton del 1989 arriva in Fortnite.