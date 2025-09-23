La Batmobile di Michael Keaton del 1989 arriva in Fortnite

Fortnite è una piattaforma piena di giochi con i quali divertirsi, ma è anche un microcosmo di personaggi e franchise che si fondo l'uno con l'altro. Darth Vader può infatti scontrarsi con Goku di Dragon Ball mentre sullo sfondo Spider-Man ondeggia con le proprie ragnatele inseguito da una banana umanoide. Anche il mondo DC è ben presente nell'opera di Epic Games e la cosa si riconferma ora.

Il trailer della Batmobile di Batman in Fortnite

Come potete vedere nel video qui sotto, la Batmobile del 1989 è una fedele riproduzione di quella apparsa nel film. Il filmato la mostra sfrecciare nelle strade mentre sgomma e usare i razzi posteriori. Va precisato che quello mostrato non è veramente un filmato del videogioco e probabilmente non potrete esibirvi in questo tipo di derapate, ma è una versione cinematografica dell'oggetto che potete acquistare nel Negozio oggetti di Fortnite.

Ricordiamo che il film Batman del 1989 vede Michael Keaton vestire i panni dell'Uomo Pipistrello, mentre Jack Nicholson è l'iconico Joker e Kim Basinger è la fotogiornalista Vicki Vale. Le Batmobile dei film di Batman sono spesso tra gli oggetti di scena più iconici e ogni nuove iterazione dà al mezzo una propria interpretazione.

Vi ricordiamo infine che Fortnite pagherà meglio gli sviluppatori di Isole, sottolineando che è più generoso di Roblox.