La Batmobile di Michael Keaton del 1989 arriva in Fortnite

Fortnite è una piattaforma piena di giochi con i quali divertirsi, ma è anche un microcosmo di personaggi e franchise che si fondo l'uno con l'altro. Darth Vader può infatti scontrarsi con Goku di Dragon Ball mentre sullo sfondo Spider-Man ondeggia con le proprie ragnatele inseguito da una banana umanoide. Anche il mondo DC è ben presente nell'opera di Epic Games e la cosa si riconferma ora.
Epic Games ha infatti introdotto la Batmobile del 1989 all'interno di Fortnite.
Il trailer della Batmobile di Batman in Fortnite
Come potete vedere nel video qui sotto, la Batmobile del 1989 è una fedele riproduzione di quella apparsa nel film. Il filmato la mostra sfrecciare nelle strade mentre sgomma e usare i razzi posteriori. Va precisato che quello mostrato non è veramente un filmato del videogioco e probabilmente non potrete esibirvi in questo tipo di derapate, ma è una versione cinematografica dell'oggetto che potete acquistare nel Negozio oggetti di Fortnite.
Ricordiamo che il film Batman del 1989 vede Michael Keaton vestire i panni dell'Uomo Pipistrello, mentre Jack Nicholson è l'iconico Joker e Kim Basinger è la fotogiornalista Vicki Vale. Le Batmobile dei film di Batman sono spesso tra gli oggetti di scena più iconici e ogni nuove iterazione dà al mezzo una propria interpretazione.
Vi ricordiamo infine che Fortnite pagherà meglio gli sviluppatori di Isole, sottolineando che è più generoso di Roblox.