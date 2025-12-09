LEGO Fortnite ottiene un aggiornamento a tema Ninjago: vediamolo nel nuovo trailer

In particolare, l'incrocio fra i due mondi porterà a versioni in stile Fortnite di personaggi LEGO appartenenti alla serie Ninjago, per la prima volta: vedremo dunque Kai, Cole, Zane e Jay riprodotti secondo il tipico stile dei personaggi di Fortnite in questa particolare occasione.

LEGO Fortnite riceverà questa settimana un nuovo e grosso aggiornamento incentrato su Ninjago , che porterà skin e oggetti a tema con la linea di set di costruzioni a tema orientaleggiante, con elementi estetici per i personaggi del gioco.

Il nuovo LEGO Pass

In base a quanto riferito da Epic Games, Kai sarà il protagonista del nuovo Lego Pass: acquistando il pass per 1.400 V-Bucks o sbloccandolo tramite Fortnite Crew, si potranno sbloccare immediatamente sia la versione Lego che quella Fortnite di Kai.

Progredendo nel pass attraverso la conquista di XP in qualsiasi esperienza Fortnite, si potranno poi ottenere diverse costruzioni a tema Ninjago da utilizzare sia in Lego Fortnite Odyssey sia per personalizzare la casa Lego Fortnite Brick Life.

Gli altri personaggi di Ninjago saranno poi messi a disposizione all'interno del negozio interno a partire da questo giovedì, con la possibilità di acquistarli singolarmente o in un pacchetto che include tutti e tre i personaggi e i relativi accessori.