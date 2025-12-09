0

LEGO Fortnite ottiene un aggiornamento a tema Ninjago: vediamolo nel nuovo trailer

LEGO Fortnite si aggiorna questa settimana con l'arrivo di un grosso update a tema Ninjago, che porta oggetti, skin e personaggi dalla particolare serie di set ad ambientazione orientale.

Fortnite
Fortnite
LEGO Fortnite riceverà questa settimana un nuovo e grosso aggiornamento incentrato su Ninjago, che porterà skin e oggetti a tema con la linea di set di costruzioni a tema orientaleggiante, con elementi estetici per i personaggi del gioco.

In particolare, l'incrocio fra i due mondi porterà a versioni in stile Fortnite di personaggi LEGO appartenenti alla serie Ninjago, per la prima volta: vedremo dunque Kai, Cole, Zane e Jay riprodotti secondo il tipico stile dei personaggi di Fortnite in questa particolare occasione.

Si tratta di un aggiornamento all'interno della sezione LEGO di Fortnite, ma con ricadute anche nella battaglia reale, creando una particolare commistione di stili tra le due modalità di gioco.

Il nuovo LEGO Pass

In base a quanto riferito da Epic Games, Kai sarà il protagonista del nuovo Lego Pass: acquistando il pass per 1.400 V-Bucks o sbloccandolo tramite Fortnite Crew, si potranno sbloccare immediatamente sia la versione Lego che quella Fortnite di Kai.

Progredendo nel pass attraverso la conquista di XP in qualsiasi esperienza Fortnite, si potranno poi ottenere diverse costruzioni a tema Ninjago da utilizzare sia in Lego Fortnite Odyssey sia per personalizzare la casa Lego Fortnite Brick Life.

LEGO Fortnite Odyssey presenta l'aggiornamento Caccia-Tempeste con dei trailer LEGO Fortnite Odyssey presenta l'aggiornamento Caccia-Tempeste con dei trailer

Gli altri personaggi di Ninjago saranno poi messi a disposizione all'interno del negozio interno a partire da questo giovedì, con la possibilità di acquistarli singolarmente o in un pacchetto che include tutti e tre i personaggi e i relativi accessori.

