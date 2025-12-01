Oltre 10 milioni di giocatori in contemporanea si sono trovati in Fortnite per l'evento Zero Hour

Come riferito in un messaggio celebrativo pubblicato dall'account ufficiale del gioco di Epic Games, oltre 10,5 milioni di giocatori si sono ritrovati contemporaneamente connessi in Fortnite per assistere all'evento Zero Hour, che ha concluso il Capitolo 6 e dato il via al nuovo Capitolo 7.

Si parla spesso di giocatori contemporanei su Steam, ma alcuni titoli sono in grado di raggiungere quote veramente impressionanti se si prendono in considerazione tutte le piattaforme insieme, come è accaduto nelle ore scorse con Fortnite e il suo evento Zero Hour .



"Absolute Cinema", ha scritto l'account Fortnite citando il celebre meme con Martin Scorsese, "10,5 milioni di voi si sono uniti in-game per Zero Hour, mentre oltre 3 milioni si sono sintonizzati attraverso le piattaforme di livestream", si legge nel messaggio.



Si è trattato dunque di un altro evento di rilevanza assoluta, che dimostra ancora una volta come Fortnite sia in grado di macinare numeri assolutamente colossali anche ad anni di distanza dal suo lancio, con il successo che continua ad essere rilanciato con ogni nuovo evento.

Durante Zero Hour, milioni di giocatori si sono ritrovati per combattere contro un colossale nemico in stile kaiju, utilizzando anche vari veicoli e altre creature enormi.

La presenza delle numerose collaborazioni nel Capitolo 6 ha portato peraltro a un misto di personaggi e citazioni dalla cultura pop tra videogiochi, cinema, serie TV e altro tutte in uno stesso contesto.

Nelle ore scorse abbiamo visto anche il via al Capitolo 7: Ondata Pacifica con nuova mappa e ulteriori collaborazioni, nonché un vero e proprio nuovo film di Kill Bill di Quentin Tarantino all'interno del gioco.