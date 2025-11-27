The Lost Chapter: Yuki’s Revenge è il nuovo film di Kill Bill di Quentin Tarantino dentro Fortnite

Per oltre 20 anni, Quentin Tarantino ha sognato di realizzare un nuovo capitolo di Kill Bill chiamato Yuki's Revenge. Pare che finalmente ci sia riuscito, ma in modi non proprio convenzionali, anche se davvero contemporanei: dentro Fortnite . The Lost Chapter: Yuki's Revenge sarà infatti parte della nuova stagione del battle royale live service di Epic Games, che inizierà il 30 novembre.

Un film in Fortnite

Costruito in Unreal Engine in collaborazione con Epic Games, l'attesissimo capitolo presenterà modelli dei personaggi tratti dal gioco e vedrà come protagonista Uma Thurman, la protagonista dei due film cinematografici.

Chi avrà modo di partecipare a delle proiezioni chiuse di Kill Bill: The Whole Bloody Affair nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in Canada potrà anche vedere il capitolo aggiuntivo sul grande schermo. Per chi non lo sapesse, Kill Bill: The Whole Bloody Affair riunisce i primi due Kill Bill in un singolo film di circa 4 ore. Dopo l'uscita del prossimo Capitolo di Fortnite, che avverrà il 29 novembre, tutti i giocatori che avranno effettuato l'accesso tra il 27 novembre alle 9:00 ET e il 1° dicembre alle 9:00 ET riceveranno immediatamente l'outfit Yuki Yubari. E la collaborazione non finisce qui: chiunque acceda a Fortnite tra le 15:00 del 27 novembre e le 15:00 del 1° dicembre riceverà gratuitamente una skin di Yuki Yubari.

Immaginiamo che non sia il modo in cui molti volevano vedere tornare Kill Bill, ma è decisamente contemporaneo.