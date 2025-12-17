Kim Kardashian arriva in Fortnite con un bundle: ecco il trailer

Fortnite ha visto l'arrivo di Kim Kardashian, con un bundle che è possibile acquistare nel Negozio Oggetti del battle royale di Epic Games per 3.000 V-Bucks e che include due skin per il personaggio, alcuni accessori e un paio di pose.

Fra queste spicca l'iconica foto finita sulla copertina di Paper Magazine, che vede Kim versarsi dello champagne in una maniera senz'altro originale, e che è naturalmente presente anche nel trailer realizzato per presentare il pacchetto.

Divenuta famosa a livello globale grazie al reality show Keeping Up with the Kardashians, che racconta la vita quotidiana della sua famiglia, Kim Kardashian ha saputo costruirsi negli anni un'immagine che le ha fruttato centinaia di milioni di follower.

Kim è stata peraltro protagonista di un videogioco per dispositivi mobile che ha chiuso i battenti nel 2024, ma che è durato la bellezza di dieci anni.