Clair Obscur: Expedition 33 è scontatissimo su Instant Gaming, acquista la versione PC (quasi) a metà prezzo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante che coinvolge il GOTY 2025, Clair Obscur: Expedition 33, la cui versione PC viene messa in offerta con uno sconto in formato XL del 48% per un costo totale e finale d'acquisto di 25,99€ (31,71€ con IVA).
Qualora foste interessati, invece, alla Deluxe Edition, quest'ultima è disponibile all'interno della stessa pagina, scontata del 50% e venduta a 29,99€ (36,59€ con IVA). Puoi acquistare il gioco tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner qui giù: Ricordiamo che entrambe le key, sia quella per la Standard Edition, sia quella per la Deluxe Edition, sono utilizzabili su Steam.
Ulteriori dettagli sul gioco
Clair Obscur: Expedition 33 è un titolo che si distingue per un'ambientazione dark fantasy fortemente ispirata alla Belle Époque. La storia è ambientata sull'isola di Lumière, una città che richiama chiaramente la Parigi di fine Ottocento. Da sessantasette anni, gli abitanti vivono sotto la minaccia del Gommage, un evento annuale che segna il destino dell'umanità.
La potenza della sua narrazione e la forza dell'immaginario hanno portato Clair Obscur: Expedition 33 a un successo senza precedenti. Durante i Game Awards 2025, il titolo ha conquistato il premio di Gioco dell'Anno e altri otto riconoscimenti. Capace di rinnovare un genere, è assolutamente un must have. Qui la nostra recensione.