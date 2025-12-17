L'iPhone Air 2 potrebbe diventare più interessante grazie a due novità

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di rendere l'iPhone Air più allettante introducendo due novità specifiche. Ricordiamo infatti che il modello ultra-sottile di Cupertino ha registrato risultati inferiori alle aspettative, spingendo addirittura gli altri produttori a rivedere le proprie strategie. Raggiungere uno spessore così ridotto ha comportato diversi compromessi, dalla batteria più piccola a una fotocamera singola, il tutto a un prezzo comunque troppo alto. Le due novità, seppur non ufficiali, potrebbero forse attrarre più utenti.

Come potrebbe cambiare l’iPhone Air 2 Le informazioni derivano da un report di The Information. Chiaramente si tratta di indiscrezioni da prendere sempre con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite. Pare che Apple abbia intenzione di rendere il nuovo modello più attraente in due modi specifici. Prima di tutto, potrebbe essere introdotta una seconda fotocamera posteriore: ricordiamo che attualmente è presente una singola fotocamera da 48 MP con zoom 2x. Molto probabilmente, la seconda novità sarebbe l'introduzione di un obiettivo ultra-grandangolare. iPhone Air Come seconda ipotesi, Apple starebbe valutando un possibile abbassamento del prezzo, anche se è naturalmente difficile fare stime precise considerando le differenze tra i vari mercati. Al momento il prezzo di partenza in Italia è di 1.239 €, una cifra che molti utenti continuano a reputare troppo alta e insensata, considerata l'autonomia bassa, un solo altoparlante, una sola fotocamera e diverse limitazioni. Il nuovo modello dovrebbe arrivare nella primavera del 2027, ma nei prossimi mesi potremo sicuramente saperne di più.