L'iPhone Air 2 potrebbe diventare più interessante grazie a due novità

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di rendere l'iPhone Air più allettante introducendo due novità specifiche. Ricordiamo infatti che il modello ultra-sottile di Cupertino ha registrato risultati inferiori alle aspettative, spingendo addirittura gli altri produttori a rivedere le proprie strategie. Raggiungere uno spessore così ridotto ha comportato diversi compromessi, dalla batteria più piccola a una fotocamera singola, il tutto a un prezzo comunque troppo alto. Le due novità, seppur non ufficiali, potrebbero forse attrarre più utenti.
Come potrebbe cambiare l’iPhone Air 2
Le informazioni derivano da un report di The Information. Chiaramente si tratta di indiscrezioni da prendere sempre con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite. Pare che Apple abbia intenzione di rendere il nuovo modello più attraente in due modi specifici. Prima di tutto, potrebbe essere introdotta una seconda fotocamera posteriore: ricordiamo che attualmente è presente una singola fotocamera da 48 MP con zoom 2x. Molto probabilmente, la seconda novità sarebbe l'introduzione di un obiettivo ultra-grandangolare.
Come seconda ipotesi, Apple starebbe valutando un possibile abbassamento del prezzo, anche se è naturalmente difficile fare stime precise considerando le differenze tra i vari mercati. Al momento il prezzo di partenza in Italia è di 1.239 €, una cifra che molti utenti continuano a reputare troppo alta e insensata, considerata l'autonomia bassa, un solo altoparlante, una sola fotocamera e diverse limitazioni.
Il nuovo modello dovrebbe arrivare nella primavera del 2027, ma nei prossimi mesi potremo sicuramente saperne di più.
Un progetto poco soddisfacente
Come vi abbiamo già anticipato, questo smartphone non ha ottenuto i riscontri sperati. Proprio per questo motivo diversi brand come Oppo, Xiaomi e Vivo avrebbero deciso di cancellare progetti simili in corso.
Inoltre, pare che Apple abbia rapidamente tagliato gli ordini, mentre Foxconn avrebbe smantellato tutte le linee di produzione di iPhone Air (non ci sono conferme ufficiali). Voi che ne pensate? Queste due aggiunte potrebbero rendere il modello più interessante?