Clair Obscur: Expedition 33 recupera diciotto posizioni nella classifica Steam

I premi assegnati a Clair Obscur: Expedition 33 durante i The Game Awards hanno prodotto risultati concreti, consentendo al gioco di recuperare diciotto posizioni nella classifica Steam.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/12/2025
Clair Obscur: Expedition 33 ha recuperato diciotto posizioni nella classifica Steam, posizionandosi al secondo posto fra i titoli più venduti sulla piattaforma Valve, subito dietro ARC Raiders: lo sparatutto di Embark Studios rimane al comando.

Anche Kingdom Come: Deliverance 2 è stato spinto dall'evento condotto da Geoff Keighley, tornando a occupare la quinta posizione assoluta della top 10 laddove si considerino anche le vendite di Steam Deck, attualmente il prodotto di maggior successo.

  1. Steam Deck
  2. ARC Raiders
  3. Clair Obscur: Expedition 33
  4. Diablo 4
  5. Kingdom Come: Deliverance 2
  6. Ashes of Creation
  7. Rust
  8. Battlefield 6
  9. Grand Theft Auto V Enhanced
  10. EA Sports FC 26
Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto tante nuove vendite subito dopo i The Game Awards

La seconda parte della classifica vede la presenza di Ashes of Creation, Rust (anch'esso protagonista di un prodigioso recupero con +17 posizioni) e Battlefield 6, che invece perde un po' di terreno rispetto alla settimana precedente.

Asso pigliatutto

Non c'è dubbio che Clair Obscur: Expedition 33 abbia dominato i The Game Awards, portandosi a casa ben nove riconoscimenti, incluso il prestigioso premio come Game of the Year, e lasciando ben poco spazio a tutti gli altri finalisti.

Gli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno celebrato questo straordinario successo pubblicando un DLC gratuito che si intitola, non a caso, Thank You Update al fine di ringraziare tutti gli utenti che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati.

