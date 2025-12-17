Clair Obscur: Expedition 33 recupera diciotto posizioni nella classifica Steam

Clair Obscur: Expedition 33 ha recuperato diciotto posizioni nella classifica Steam, posizionandosi al secondo posto fra i titoli più venduti sulla piattaforma Valve, subito dietro ARC Raiders: lo sparatutto di Embark Studios rimane al comando.
Anche Kingdom Come: Deliverance 2 è stato spinto dall'evento condotto da Geoff Keighley, tornando a occupare la quinta posizione assoluta della top 10 laddove si considerino anche le vendite di Steam Deck, attualmente il prodotto di maggior successo.
- Steam Deck
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Diablo 4
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Ashes of Creation
- Rust
- Battlefield 6
- Grand Theft Auto V Enhanced
- EA Sports FC 26
La seconda parte della classifica vede la presenza di Ashes of Creation, Rust (anch'esso protagonista di un prodigioso recupero con +17 posizioni) e Battlefield 6, che invece perde un po' di terreno rispetto alla settimana precedente.
Asso pigliatutto
Non c'è dubbio che Clair Obscur: Expedition 33 abbia dominato i The Game Awards, portandosi a casa ben nove riconoscimenti, incluso il prestigioso premio come Game of the Year, e lasciando ben poco spazio a tutti gli altri finalisti.
Gli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno celebrato questo straordinario successo pubblicando un DLC gratuito che si intitola, non a caso, Thank You Update al fine di ringraziare tutti gli utenti che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati.