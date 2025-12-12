0

Clair Obscur: Expedition 33 festeggia il GOTY con un DLC gratuito, già disponibile

Sandfall ha deciso di festeggiare tutti i premi ricevuti ai The Game Awards 2025 pubblicando un DLC gratuito di Clair Obscur: Expedition 33.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/12/2025
Maelle, la protagonista di Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Se avete seguito i The Game Awards 2025 vi sarete sicuramente accorti che il gioco di ruolo alla giapponese Clair Obscur: Expedition 33 di Sandfall Interactive ha fatto letteralmente incetta di premi, compreso quello per il GOTY, o Gioco dell'anno che dir si voglia. Per festeggiare, il team di sviluppo ha pubblicato un DLC gratuito, pieno di nuovi contenuti, che potete scaricare da subito.

Dettagli del DLC

"Che notte incredibile ai The Game Awards!!" Hanno scritto gli sviluppatori francesi, che evidentemente hanno preparato in anticipo il regalo, prevedendo di tornare in Francia con un bottino ricchissimo.

"Per celebrare questo anno incredibile, e come sincero "Grazie" alla community, stiamo pubblicando il grande aggiornamento gratuito "Thank You", che aggiunge nuovi contenuti e alcune sorprese divertenti!"

Vediamo cosa possiamo aspettarci: un nuovo ambiente giocabile, che porterà i personaggi verso nuove avventure; delle nuove tracce musicali di Lorien Testard; delle sfide boss impegnative per i giocatori che già hanno finito il gioco, da affrontare all'interno della Endless Tower; una modalità fotografica ufficiale, che permette ai giocatori di sbizzarrirsi e catturare i loro momenti preferiti della storia e delle battaglie.

Inoltre, sono include delle nuove localizzazioni di testi e UI in ceco, ucraino, spagnolo latinoamericano, turco, vietnamita, thailandese e indonesiano, che portano il totale delle lingue supportate a 19.

Non mancano bug sistemati e miglioramenti alla qualità della vita, altre funzionalità e ulteriori ottimizzazioni alle prestazioni del gioco su tutte le piattaforme, inclusi i sistemi portatili PC come Steam Deack.

