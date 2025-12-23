Il team di Clair Obscur: Expedition 33 non è tentato di crescere per i prossimi giochi

Sandfall Interactive, lo studio di sviluppo di Clair Obscur: Expedition 33, non ha alcuna ambizione di crescere di dimensioni, pur dopo il successo globale del suo primo gioco, che ha vinto il Game of the Year 2025 ai The Game Awards e ha stabilito un nuovo record per numero di premi vinti.

A spiegarlo è stato il director del gioco, nonché fondatore della software house, Guillaume Broche, ai microfoni della rivista Edge. Quando gli è stato chiesto se il prossimo progetto di Sandfall sarà una produzione più grossa, Broche ha risposto: "No, penso che sia positivo avere dei limiti quando si è creativi", aggiungendo anche che questo è "il modo migliore per essere la versione migliore di sé stessi".