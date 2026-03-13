Goals è disponibile con l'open beta su PC, PS5 e Xbox Series X|S

L'open beta di Goals è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, scaricabile gratuitamente e accessibile fino al 22 marzo: un ottimo modo per provare in anteprima l'esperienza del nuovo gioco di calcio free-to-play.

Focalizzato sulle sfide online e pensato per proporre un gameplay in cui l'abilità del giocatore torni al centro dell'azione, Goals punta a offrire un sistema di controllo reattivo e immediato, libero da vincoli, assistenze e automatismi.

Durante l'open beta i giocatori potranno disputare partite e iniziare a costruire la propria squadra, sbloccando nuovi calciatori, ampliando man mano il roster e sperimentando diverse combinazioni tattiche per trovare il proprio stile.

Il sistema di progressione di Goals punta a premiare il tempo trascorso in campo e incoraggiare la competizione, con un approccio che intende valorizzare il miglioramento personale, partita dopo partita.