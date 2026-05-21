Goals ha una data di uscita su PS5, Xbox e PC: è il nuovo gioco di calcio free-to-play rivale di EA Sports FC

Goals, il nuovo gioco di calcio free‑to‑play, ha infine una data di uscita ufficiale: il calcio d'inizio è fissato per il 4 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Pensato per essere accessibile ai nuovi arrivati ma anche soddisfacente per i giocatori più esperti, il titolo punta su un gameplay rapido e reattivo, dove ogni azione dipende esclusivamente dall'abilità dell'utente. L'obiettivo non è solo scendere in campo, ma crescere come giocatore: affrontare avversari sempre più forti, scalare le classifiche e dimostrare il proprio talento partita dopo partita.
Un gioco di calcio ambizioso
Goals è sviluppato dall'omonimo studio svedese guidato dall'ex professionista di Counter‑Strike Andreas Thorstensson. Il progetto è stato costruito da zero con un obiettivo preciso: creare un'esperienza calcistica realmente competitiva. Per riuscirci, il team ha sviluppato SENTEC, un netcode proprietario progettato per garantire partite prive di lag su qualsiasi piattaforma e in qualunque parte del mondo.
Un altro elemento distintivo è la gestione della squadra: ogni giocatore potrà far crescere un roster unico, senza dipendere da licenze o volti del calcio reale. Una scelta che punta a creare un ecosistema competitivo più meritocratico, dove conta solo la performance in campo.
Le ambizioni sono chiare: gli sviluppatori parlano apertamente di "competere con i nomi più grandi del genere, con l'obiettivo di offrire un gioco di calcio in cui sfidare amici e altri utenti con una squadra davvero propria".
Che ne pensate: proverete Goals al lancio su PC e console?
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