Goals ha una data di uscita su PS5, Xbox e PC: è il nuovo gioco di calcio free-to-play rivale di EA Sports FC

Goals, il nuovo gioco di calcio free‑to‑play, ha infine una data di uscita ufficiale: il calcio d'inizio è fissato per il 4 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Pensato per essere accessibile ai nuovi arrivati ma anche soddisfacente per i giocatori più esperti, il titolo punta su un gameplay rapido e reattivo, dove ogni azione dipende esclusivamente dall'abilità dell'utente. L'obiettivo non è solo scendere in campo, ma crescere come giocatore: affrontare avversari sempre più forti, scalare le classifiche e dimostrare il proprio talento partita dopo partita.