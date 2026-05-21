Tomodachi Life: Una vita da sogno di nuovo primo nelle classifiche giapponesi

Questa settimana le classifiche giapponesi vedono un dominio quasi completo di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, fatto che non crediamo stupirà più di tanto, considerando l'andamento degli ultimi anni.
Interessante il dominio dei cozy games nella classifica software, con Tomodachi Life: Una vita da sogno primo in classifica, seguito da Pokémon Pokopia. Ottimo piazzamento anche per Animal Crossing: New Horizons, tanto per ribadire l'amore del pubblico per questo genere.
L'unico gioco non per console di Nintendo della classifica è Pragmata per PlayStation 5, che occupa la settima posizione.
La classifiche hardware riflette chiaramente i rapporti di forza della classifica software, con Nintendo Switch 2 che vende altre 217.922 unità e PlayStation 5 che arranca con la Digital Edition, ferma a 6.902 unità, che si è piazzata quarta subito sotto a Switch Lite e Switch OLED.
Le classifiche
Ma ora bando alle ciance e vediamo le classifiche software e hardware giapponesi di questa settimana:
Vendite software
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 16/04/2026) - 98.092 (1.141.649)
- [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 05/03/2026) - 22.758 (1.001.464)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05/06/2025) - 12.651 (2.938.509)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/2018) - 3.857 (4.207.594)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/2020) - 3.305 (8.436.761)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - Edizione Nintendo Switch 2 (Nintendo, 15/01/2026) - 3.229 (120.098)
- [PS5] PRAGMATA (Capcom, 17/04/2026) - 2.937 (62.455)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 20/11/2025) - 2.778 (530.268)
- [SW2] Super Mario Party Jamboree - Edizione Nintendo Switch 2 + Jamboree TV (Nintendo, 24/07/2025) - 2.571 (196.983)
- [SW2] Pokemon Legends: Z-A - Edizione Nintendo Switch 2 (The Pokemon Company, 16/10/2025) - 2.340 (1.123.043)
Vendite hardware
- Nintendo Switch 2 - 217.922 (5.585.582 vendite complessive)
- Nintendo Switch Lite - 8.303 (6.966.710 vendite complessive)
- Nintendo Switch Modello OLED - 7.804 (9.579.293 vendite complessive)
- PlayStation 5 Edizione Digitale - 6.902 (1.290.244 vendite complessive)
- Nintendo Switch - 5.285 (20.297.345 vendite complessive)
- PlayStation 5 Pro - 1.747 (356.967 vendite complessive)
- PlayStation 5 - 594 (5.918.705 vendite complessive)
- Xbox Series S - 193 (326.579 vendite complessive)
- Xbox Series X Edizione Digitale - 191 (30.681 vendite complessive)
- Xbox Series X - 47 (342.005 vendite complessive)
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