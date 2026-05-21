1

Tomodachi Life: Una vita da sogno di nuovo primo nelle classifiche giapponesi

Le classifiche giapponesi di questa settimana vedono ancora in testa Tomodachi Life: Una vita da sogno per Nintendo Switch.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/05/2026
Due personaggi di Tomodachi Life: Una vita da sogno

Questa settimana le classifiche giapponesi vedono un dominio quasi completo di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, fatto che non crediamo stupirà più di tanto, considerando l'andamento degli ultimi anni.

Interessante il dominio dei cozy games nella classifica software, con Tomodachi Life: Una vita da sogno primo in classifica, seguito da Pokémon Pokopia. Ottimo piazzamento anche per Animal Crossing: New Horizons, tanto per ribadire l'amore del pubblico per questo genere.

L'unico gioco non per console di Nintendo della classifica è Pragmata per PlayStation 5, che occupa la settima posizione.

La classifiche hardware riflette chiaramente i rapporti di forza della classifica software, con Nintendo Switch 2 che vende altre 217.922 unità e PlayStation 5 che arranca con la Digital Edition, ferma a 6.902 unità, che si è piazzata quarta subito sotto a Switch Lite e Switch OLED.

Le classifiche

Ma ora bando alle ciance e vediamo le classifiche software e hardware giapponesi di questa settimana:

Pokémon Pokopia continua a vendere bene
Pokémon Pokopia continua a vendere bene

Vendite software

  1. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 16/04/2026) - 98.092 (1.141.649)
  2. [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 05/03/2026) - 22.758 (1.001.464)
  3. [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05/06/2025) - 12.651 (2.938.509)
  4. [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/2018) - 3.857 (4.207.594)
  5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/2020) - 3.305 (8.436.761)
  6. [SW2] Animal Crossing: New Horizons - Edizione Nintendo Switch 2 (Nintendo, 15/01/2026) - 3.229 (120.098)
  7. [PS5] PRAGMATA (Capcom, 17/04/2026) - 2.937 (62.455)
  8. [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 20/11/2025) - 2.778 (530.268)
  9. [SW2] Super Mario Party Jamboree - Edizione Nintendo Switch 2 + Jamboree TV (Nintendo, 24/07/2025) - 2.571 (196.983)
  10. [SW2] Pokemon Legends: Z-A - Edizione Nintendo Switch 2 (The Pokemon Company, 16/10/2025) - 2.340 (1.123.043)
Tomodachi Life e Pragmata sono stati i giochi più venduti negli USA ad aprile Tomodachi Life e Pragmata sono stati i giochi più venduti negli USA ad aprile

Vendite hardware

  1. Nintendo Switch 2 - 217.922 (5.585.582 vendite complessive)
  2. Nintendo Switch Lite - 8.303 (6.966.710 vendite complessive)
  3. Nintendo Switch Modello OLED - 7.804 (9.579.293 vendite complessive)
  4. PlayStation 5 Edizione Digitale - 6.902 (1.290.244 vendite complessive)
  5. Nintendo Switch - 5.285 (20.297.345 vendite complessive)
  6. PlayStation 5 Pro - 1.747 (356.967 vendite complessive)
  7. PlayStation 5 - 594 (5.918.705 vendite complessive)
  8. Xbox Series S - 193 (326.579 vendite complessive)
  9. Xbox Series X Edizione Digitale - 191 (30.681 vendite complessive)
  10. Xbox Series X - 47 (342.005 vendite complessive)
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Dati di Vendita
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tomodachi Life: Una vita da sogno di nuovo primo nelle classifiche giapponesi