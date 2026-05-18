Un solo gioco PS5 è tra i più venduti di aprile in Giappone: riuscite a indovinare qual è?

Nintendo ha da sempre grande successo in Giappone e i nuovi dati di vendita del mese di aprile pubblicati dalla testata nipponica Famitsu lo dimostrano.
Possiamo infatti ora vedere la classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico lo scorso mese sul suolo giapponese.
I giochi più venduti in Giappone
Ecco i cinque giochi più venduti in formato fisico in Giappone ad aprile:
- [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 743.938 / Nuovo
- [NS2] Pokémon Pokopia - 105.357 / 927.044
- [PS5] Pragmata - 49.256 / Nuovo
- [NSW] Minecraft - 16.208 / 4.193.529
- [NS2] Pragmata - 14.453 / Nuovo
Senza grande stupore, le due più recenti grandi esclusive di Nintendo hanno ottenuto grande successo, sia Tomodachi Life: Una Vita da Sogno che è stato pubblicato ad aprile, che Pokémon Pokopia che continua a vendere dopo l'enorme successo ottenuto a marzo.
PS5 riesce però a ottenere la terza posizione grazie a Pragmata, l'avventura d'azione di Capcom uscita il 17 aprile. Il gioco ha ottenuto anche la quinta posizione grazie alla versione Nintendo Switch 2, battuta di poco da Minecraft che è un sempreverde delle classifiche giapponesi da anni.
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