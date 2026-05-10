Mixtape debutta terzo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Mixtape ha debuttato in terza posizione nella classifica eShop di Nintendo Switch 2: un gran bel risultato, se consideriamo che i primi due posti del podio sono occupati da Pokémon Pokopia e Mario Kart World.

I due blockbuster prodotti da Nintendo e The Pokémon Company non sembrano intenzionati a mollare la testa della top 10, mentre Leggende Pokémon: Z-A e Donkey Kong Bananza vanno a completare la prima metà della classifica, confermando il dominio dei titoli first party.

Pokémon Pokopia Mario Kart World Mixtape Leggende Pokémon: Z-A Donkey Kong Bananza Super Mario Bros. Wonder Mouse: P.I. For Hire Mario Tennis Fever Pragmata Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack

Per quanto concerne invece la seconda metà, è lì che troviamo Mouse: P.I. for Hire e Pragmata, le altre due produzioni third party di maggiore rilevanza, che non hanno retto molto a lungo nelle prime posizioni.