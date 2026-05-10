Mixtape debutta terzo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Mixtape ha debuttato in terza posizione nella classifica eShop di Nintendo Switch 2: un gran bel risultato, se consideriamo che i primi due posti del podio sono occupati da Pokémon Pokopia e Mario Kart World.
I due blockbuster prodotti da Nintendo e The Pokémon Company non sembrano intenzionati a mollare la testa della top 10, mentre Leggende Pokémon: Z-A e Donkey Kong Bananza vanno a completare la prima metà della classifica, confermando il dominio dei titoli first party.
- Pokémon Pokopia
- Mario Kart World
- Mixtape
- Leggende Pokémon: Z-A
- Donkey Kong Bananza
- Super Mario Bros. Wonder
- Mouse: P.I. For Hire
- Mario Tennis Fever
- Pragmata
- Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack
Per quanto concerne invece la seconda metà, è lì che troviamo Mouse: P.I. for Hire e Pragmata, le altre due produzioni third party di maggiore rilevanza, che non hanno retto molto a lungo nelle prime posizioni.
La classifica digitale
Passando invece alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, l'avventura musicale prodotta da Annapurna si impone su tutti gli altri, facendo valere a maggior ragione i tanti pregi di cui abbiamo parlato anche noi nella recensione di Mixtape.
- Mixtape
- Fallout 4
- Trails in the Sky 1st Chapter
- South of Midnight
- Hades 2
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
- Inkonbini
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- Overcooked! 2
- Vampire Crawlers
In questo caso le novità sono tante, con Fallout 4 che risale in seconda posizione, seguito da Trails in the Sky 1st Chapter e da South of Midnight, l'ex esclusiva Xbox al debutto su Nintendo Switch 2.
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