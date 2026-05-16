Tomodachi Life: Una Vita da Sogno continua a dominare la classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Le restanti posizioni del podio non sono cambiate dalla scorsa settimana, con i sempreverdi Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe rispettivamente al secondo e terzo posto.

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia continuano a vendere tantissimo

In quarta posizione troviamo Pokémon Rosso Fuoco (primo nella classifica dei giochi pubblicati solo in digitale), a riconferma che l'operazione nostalgia si è rivelata un successo: assieme a Verde Foglia, queste riedizioni hanno venduto oltre 4 milioni di copie in sei settimane, più di molti giochi tripla A nuovi di zecca. Il resto della classifica generale non include particolari novità e troviamo i soliti nomi noti, come Minecraft, il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 e Leggende Pokémon: Z-A.

Di seguito la classifica generale dell'eShop:

Tomodachi Life: Living the Dream Super Smash Bros. Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Pokemon Rosso Fuoco Super Mario Party Jamboree Minecraft Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Animal Crossing: New Horizons Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch Sports Super Mario Bros. Wonder Pokemon Verde Foglia Leggende Pokémon: Arceus Super Mario Odyssey LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition New Super Mario Bros. U Deluxe MLB The Show 26 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Mortal Kombat 1 Definitive Edition Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Qui sotto, invece, la classifica dei giochi distribuiti solo in formato digitale.