Tomodachi Life: Una Vita da Sogno continua a dominare la classifica dell'eShop di Nintendo Switch

L'ultima classifica dell'eShop di Nintendo Switch 1 conferma il dominio incontrastato di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, con il life sim che conquista la vetta per la sesta settimana consecutiva, la prima tra l'altro prima ancora del debutto nei negozi grazie ai preordini.
Le restanti posizioni del podio non sono cambiate dalla scorsa settimana, con i sempreverdi Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe rispettivamente al secondo e terzo posto.
Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia continuano a vendere tantissimo
In quarta posizione troviamo Pokémon Rosso Fuoco (primo nella classifica dei giochi pubblicati solo in digitale), a riconferma che l'operazione nostalgia si è rivelata un successo: assieme a Verde Foglia, queste riedizioni hanno venduto oltre 4 milioni di copie in sei settimane, più di molti giochi tripla A nuovi di zecca. Il resto della classifica generale non include particolari novità e troviamo i soliti nomi noti, come Minecraft, il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 e Leggende Pokémon: Z-A.
Di seguito la classifica generale dell'eShop:
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Pokemon Rosso Fuoco
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Animal Crossing: New Horizons
- Leggende Pokémon: Z-A
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Bros. Wonder
- Pokemon Verde Foglia
- Leggende Pokémon: Arceus
- Super Mario Odyssey
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- MLB The Show 26
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Mortal Kombat 1 Definitive Edition
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Qui sotto, invece, la classifica dei giochi distribuiti solo in formato digitale.
- Pokemon Rosso Fuoco
- Pokemon Verde Foglia
- Nine Sols
- Super Mario Galaxy 2
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy
- Devil May Cry 3 Special Edition
- Inkonbini
- Subnautica
- Quartet
- Tiny Bookshop
- Devil May Cry
- Star Wars: Battlefront Classic Collection
- Terraria
- Disney Dreamlight Valley
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy
- Wax Heads
- Hades 2
- Date Everything
- Wobbly Life
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