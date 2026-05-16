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Tomodachi Life: Una Vita da Sogno continua a dominare la classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno continua a dominare l'eShop di Nintendo Switch, guidando per la sesta settimana consecutiva la classifica.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/05/2026
Due Mii di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno

L'ultima classifica dell'eShop di Nintendo Switch 1 conferma il dominio incontrastato di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, con il life sim che conquista la vetta per la sesta settimana consecutiva, la prima tra l'altro prima ancora del debutto nei negozi grazie ai preordini.

Le restanti posizioni del podio non sono cambiate dalla scorsa settimana, con i sempreverdi Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe rispettivamente al secondo e terzo posto.

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia continuano a vendere tantissimo

In quarta posizione troviamo Pokémon Rosso Fuoco (primo nella classifica dei giochi pubblicati solo in digitale), a riconferma che l'operazione nostalgia si è rivelata un successo: assieme a Verde Foglia, queste riedizioni hanno venduto oltre 4 milioni di copie in sei settimane, più di molti giochi tripla A nuovi di zecca. Il resto della classifica generale non include particolari novità e troviamo i soliti nomi noti, come Minecraft, il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 e Leggende Pokémon: Z-A.

Di seguito la classifica generale dell'eShop:

  1. Tomodachi Life: Living the Dream
  2. Super Smash Bros. Ultimate
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. Pokemon Rosso Fuoco
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Minecraft
  7. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  8. Animal Crossing: New Horizons
  9. Leggende Pokémon: Z-A
  10. Nintendo Switch Sports
  11. Super Mario Bros. Wonder
  12. Pokemon Verde Foglia
  13. Leggende Pokémon: Arceus
  14. Super Mario Odyssey
  15. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition
  16. New Super Mario Bros. U Deluxe
  17. MLB The Show 26
  18. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  19. Mortal Kombat 1 Definitive Edition
  20. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
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Qui sotto, invece, la classifica dei giochi distribuiti solo in formato digitale.

  1. Pokemon Rosso Fuoco
  2. Pokemon Verde Foglia
  3. Nine Sols
  4. Super Mario Galaxy 2
  5. Stardew Valley
  6. Super Mario Galaxy
  7. Devil May Cry 3 Special Edition
  8. Inkonbini
  9. Subnautica
  10. Quartet
  11. Tiny Bookshop
  12. Devil May Cry
  13. Star Wars: Battlefront Classic Collection
  14. Terraria
  15. Disney Dreamlight Valley
  16. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy
  17. Wax Heads
  18. Hades 2
  19. Date Everything
  20. Wobbly Life
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