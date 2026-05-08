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Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch e Switch 2 hanno venduto più di molti AAA moderni

Le riedizioni di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Nintendo Switch e Switch 2 superano i 4 milioni di copie in sei settimane, battendo molti AAA moderni e confermando la forza del brand e del fattore nostalgia.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/05/2026
Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia
Pokémon Rosso Fuoco (Pokémon Fire Red)
Pokémon Rosso Fuoco (Pokémon Fire Red)
News Video

Tra i numerosi dati di vendita pubblicati da Nintendo nel suo ultimo report finanziario, spicca quello dedicato alle versioni Nintendo Switch e Switch 2 di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Nonostante le critiche al prezzo di 19,99 euro, giudicato da molti troppo alto, le riedizioni dei due classici del 2004 per Game Boy Advance hanno superato 4 milioni di copie vendute nelle prime sei settimane dal lancio.

Nostalgia canaglia e un brand ancora fortissimo

Si tratta di risultati impressionanti capaci anche di fare invidia a molti giochi tripla e doppia A moderni. E se da una parte parliamo di titoli venduti a un prezzo budget, dall'altra va ricordato che si tratta di un'operazione quasi a costo zero per Nintendo e The Pokémon Company: non sono remaster né un remake, ma conversioni 1:1 degli originali per Game Boy Advance, con pochissime modifiche, come ad esempio, la possibilità di catturare i Pokémon Leggendari un tempo disponibili solo tramite eventi in presenza.

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Il successo conferma quanto le operazioni basate sulla nostalgia continuino a funzionare alla grande, ma soprattutto ribadisce la straordinaria forza commerciale del brand Pokémon. Basti pensare che il criticatissimo Leggende Pokémon Z-A ha comunque raggiunto quasi 13 milioni di copie tra Switch e Switch 2, mentre lo spin-off Pokémon Pokopia ha superato i 4 milioni nelle prime cinque settimane.

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