Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition per Switch 2 è in offerta su Amazon, acquista il gioco al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition per Nintendo Switch: il gioco viene messo in offerta con uno sconto attivo del 33% per un costo totale e finale di 39,99€ (minimo storico) . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition segna il ritorno di una delle saghe di picchiaduro più amate di sempre , pronta a debuttare anche su Nintendo Switch 2 con un'edizione ricca di contenuti. Questa versione include infatti tutti i DLC pubblicati durante i primi due anni di supporto del gioco, offrendo ai giocatori un'esperienza completa fin dal primo avvio.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il titolo garantisce prestazioni fluide sia in modalità portatile che collegata alla TV, con supporto ai 60 fotogrammi al secondo per combattimenti dinamici e spettacolari. Capcom punta così a mantenere intatta la velocità e la precisione che hanno reso celebre la serie nel panorama competitivo internazionale.

L'edizione per Nintendo Switch 2 include ben 26 personaggi giocabili, permettendo ai fan di scegliere tra veterani storici e nuovi combattenti introdotti con Street Fighter 6. Sono inoltre disponibili 20 stage differenti, ciascuno caratterizzato da ambientazioni uniche e dettagliate.

Oltre alle classiche modalità di gioco, questa versione proporrà anche contenuti esclusivi pensati appositamente per Nintendo Switch 2. Non manca infine il supporto al multiplayer online cross platform. Qui la nostra recensione.