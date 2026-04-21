I personaggi dello Year 4 di Street Fighter 6 sono stati rivelati da un utente di Reddit che già in passato aveva anticipato correttamente le aggiunte al roster del picchiaduro Capcom, e che ha fatto quattro nomi di un certo spessore.

Oltre a confermare le voci sull'arrivo di Vega, l'utente in questione ha aggiunto che lo Year 4 includerà anche Mike Haggar, Gouken e Tifa Lockhart, andando dunque ad attingere non solo dalla storia di Street Fighter ma anche da altre proprietà intellettuali.

Se infatti Vega e Gouken sono combattenti ben noti ai fan della serie Capcom, con il guerriero spagnolo amante dello jodel che fa parte del roster fin dal secondo capitolo e il maestro di Ryu e Ken che ha invece esordito ai tempi di Street Fighter Alpha, per Haggar e Tifa il discorso è diverso.

Il massiccio ex lottatore di wrestling, nonché ex sindaco di Metro City, rientra chiaramente nell'orbita delle produzioni Capcom e i suoi compagni hanno incrociato i colpi con i lottatori di Street Fighter già in più di un'occasione.