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I personaggi dello Year 4 di Street Fighter 6 sono stati rivelati?

Secondo quanto riportato su Reddit da un utente che in passato ha previsto con precisione le aggiunte al roster di Street Fighter 6, i personaggi dello Year 4 sarebbero stati decisi da Capcom.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/04/2026
Tifa Lockhart in Final Fantasy 7 Remake
Street Fighter 6
Street Fighter 6
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I personaggi dello Year 4 di Street Fighter 6 sono stati rivelati da un utente di Reddit che già in passato aveva anticipato correttamente le aggiunte al roster del picchiaduro Capcom, e che ha fatto quattro nomi di un certo spessore.

Oltre a confermare le voci sull'arrivo di Vega, l'utente in questione ha aggiunto che lo Year 4 includerà anche Mike Haggar, Gouken e Tifa Lockhart, andando dunque ad attingere non solo dalla storia di Street Fighter ma anche da altre proprietà intellettuali.

Se infatti Vega e Gouken sono combattenti ben noti ai fan della serie Capcom, con il guerriero spagnolo amante dello jodel che fa parte del roster fin dal secondo capitolo e il maestro di Ryu e Ken che ha invece esordito ai tempi di Street Fighter Alpha, per Haggar e Tifa il discorso è diverso.

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Il massiccio ex lottatore di wrestling, nonché ex sindaco di Metro City, rientra chiaramente nell'orbita delle produzioni Capcom e i suoi compagni hanno incrociato i colpi con i lottatori di Street Fighter già in più di un'occasione.

Per Tifa, invece, sarebbe quasi un debutto

Vista l'ultima volta in Final Fantasy 7 Rebirth, uscito anche su Nintendo Switch 2 e Xbox lo scorso 3 giugno, Tifa non è un'esordiente assoluta in tema di picchiaduro a incontri, ma quasi: la sua unica partecipazione a un progetto simile è stata con Ehrgeiz: God Bless the Ring nel lontano 1998.

Il suo sarebbe dunque un ingresso equiparabile a un debutto, accompagnato da un certo grado di curiosità nel vedere come gli sviluppatori adatteranno lo stile di combattimento del personaggio alle meccaniche di Street Fighter 6.

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