Final Fantasy 7 Rebirth per Nintendo Switch 2 ha una data di uscita, svelata assieme a un nuovo trailer

Final Fantasy 7 Rebirth arriva su Nintendo Switch 2 il 3 giugno, con preordini già aperti sull'eShop. Cloud e compagni tornano in un'avventura ampliata, tra combattimenti evoluti e storia reinterpretata.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/02/2026
Final Fantasy 7 Remake è stato accolto con entusiasmo dai giocatori Nintendo, che ora non dovranno attendere molto per tornare a seguire le avventure di Cloud e compagni.

Approfittando della vetrina del Nintendo Direct: Partner Showcase, Square Enix ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth . Il gioco arriva il 3 giugno, con i preordini che verranno attivati sull'eShop in giornata.

Continuano le avventure di Cloud e soci su Switch 2

Final Fantasy 7 Rebirth prosegue il viaggio di Cloud Strife e del suo gruppo nella loro lotta contro la corporazione Shinra e l'enigmatico Sephiroth. Il progetto continua a reinterpretare gli eventi del titolo originale, aggiornando il gameplay e integrando elementi narrativi provenienti dagli spin-off che negli anni hanno ampliato l'universo di Final Fantasy 7.

Il sistema di combattimento evolve ulteriormente la formula ibrida introdotta in Remake, fondendo azione dinamica e strategia in tempo reale con nuove sinergie tra i personaggi, attacchi combinati e una maggiore varietà di approcci tattici.

Resta invece da chiarire se, in concomitanza con il lancio su Nintendo Switch 2, Rebirth approderà anche su Xbox Series X|S, come già accaduto per la prima parte.

