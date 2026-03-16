Resident Evil Requiem, il trailer del DLSS 5 trasforma Grace e Leon

Nell'ambito del suo importante annuncio di stasera, NVIDIA ha pubblicato il trailer del DLSS 5 applicato a Resident Evil Requiem, di cui avevamo già avuto un assaggio e che nella sua versione completa include un ulteriore sguardo alla versione "enhanced" di Grace Ashcroft.
Proprio la prima inquadratura del personaggio, con il "prima" e il "dopo", chiarisce alcuni punti importanti: il modello di Grace non viene modificato dalla nuova tecnologia di NVIDIA, non cambiano ad esempio i volumi delle varie parti del suo volto, ma l'illuminazione risulta rivoluzionata.
Quello che succede è in pratica una trasformazione che punta al realismo, gestendo luci, ombre e di conseguenza contrasti e colori in maniera completamente differente, letteralmente trasformativa rispetto alla grafica di partenza.
Il discorso è tutto qui: c'è l'intenzione di rendere la grafica del gioco più realistica e di farlo a dispetto della direzione artistica? Si tratta di aspetti che andranno inevitabilmente affrontati da qui ai prossimi mesi, quando DLSS 5 farà il proprio debutto.
Piovono critiche
La presentazione non ha evidentemente sortito i risultati che NVIDIA sperava, visto che sono piovute tantissime critiche e l'azienda ha dovuto correre ai ripari, pubblicando un commento per spiegare che il DLSS 5 può essere regolato in vari modi e gli sviluppatori possono gestirlo liberamente.
Probabilmente servirà appunto che siano gli autori dei giochi a valutare l'applicazione di questa tecnologia, la sua eventuale intensità e gli specifici campi di utilizzo rispetto ai materiali di partenza.