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Annunciato Expeditions: Samurai, il nuovo gioco di ruolo con ambientazione storica di Campfire Cabal

THQ Nordic e Campfire Cabal hanno annunciato Expeditions: Samurai, nuovo capitolo della serie di giochi di ruolo storici Expeditions, ambientato nel Giappone feudale del XVII secolo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/06/2026
Il protagonista di Expeditions: Samurai

THQ Nordic e Campfire Cabal hanno presentato Expeditions: Samurai, un nuovo gioco di ruolo a sfondo storico che debutterà in Accesso Anticipato su PC nel corso del 2026. Il titolo prosegue la tradizione della serie Expeditions, proponendo una storia ramificata basata sulle decisioni prese dal giocatore e un sistema di combattimento a turni.

L'avventura è ambientata nel Giappone del 1600, durante il periodo della guerra civile che avrebbe portato all'unificazione del paese. La storia prende spunto da un evento storico reale, ma ne riscrive gli sviluppi: invece del navigatore inglese William Adams, primo europeo a diventare samurai, sarà il protagonista creato dal giocatore a raggiungere il Giappone a bordo della fregata olandese De Albatros, assumendo il comando di un equipaggio di corsari e finendo coinvolto nelle lotte di potere tra i signori feudali.

Scelte e conseguenze

Gli sviluppatori promettono un'esperienza fortemente incentrata sulle scelte del giocatore, che potranno influenzare non solo il destino del protagonista e dei suoi compagni, ma anche gli equilibri politici del Giappone. Il sistema di dialogo e le decisioni prese durante la campagna daranno vita a numerose diramazioni narrative.

Grande attenzione sarà dedicata anche ai membri dell'equipaggio, ciascuno dotato di una storia personale e di relazioni uniche con il protagonista. Conquistandone la fiducia sarà possibile sviluppare amicizie, creare rivalità oppure avviare relazioni sentimentali.

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Sul fronte del gameplay, Expeditions: Samurai propone combattimenti tattici a turni caratterizzati da un ritmo più dinamico rispetto ai precedenti capitoli della serie. Azioni come movimento, attacchi e interruzioni potranno infatti svolgersi contemporaneamente, offrendo scontri più fluidi e ricchi di possibilità strategiche. Sarà inoltre possibile sfruttare la furtività, predisporre imboscate, utilizzare gadget e combinare un vasto arsenale che comprende sia armi tipiche dei corsari sia equipaggiamenti tradizionali giapponesi. Il sistema di crafting consentirà inoltre di creare nuovi oggetti e personalizzare il proprio equipaggiamento.

Tra le principali novità figura anche la modalità cooperativa drop-in/drop-out, introdotta per la prima volta nella serie. La campagna potrà essere affrontata in solitaria nei panni del Capitano Flynn oppure insieme a un secondo giocatore, che controllerà il gemello del protagonista. In cooperativa, i due partecipanti potranno discutere e contendere le decisioni più importanti della storia, competere per conquistare la fiducia dei compagni o coordinare tattiche condivise durante esplorazione e combattimenti, sfruttando diversivi, attacchi sincronizzati e infiltrazioni cooperative.

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