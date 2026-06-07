Chronicles: Medieval, il sandbox medievale dei veterani di Witcher 3 e RDR2

L'idea alla base di questo progetto è decisamente interessante: unire il respiro di Crusader Kings a un Mount & Blade migliore, più profondo e granulare nelle scelte, con una spruzzata di Wartales , tanto per gradire e farvi capire bene. Gli sviluppatori di questo gioco, quasi tutti provenienti da software house rinomate e con diversi titoloni all'attivo come The Witcher 3, Assassin's Creed, Hitman, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, stanno puntando molto in alto e questo, converrete, stride con il poco mostrato. Vogliamo vedere di più: dopo un anno dobbiamo vedere una parvenza di gioco girare davanti ai nostri occhi, non dieci minuti di battaglia senza, tra l'altro, un inizio e una fine.

Questo gioco ci fu presentato la prima volta lo scorso anno, con gli sviluppatori prodighi di informazioni, ma con ben poco da mostrare. Trecentosessantacinque giorni dopo, le cose non sono cambiate poi molto e Chronicles: Medieval continua ad essere solo un'allettante promessa.

È una vita piena di avventure che prima o poi ci porterà su un campo di battaglia, magari al comando di enormi eserciti. Il gioco punta a metterci al centro dell'azione durante battaglie campali dove sarà possibile dare ordini ai diversi plotoni, sfruttare il terreno a proprio vantaggio, indirizzare le cariche di cavalleria e le frecce degli arcieri. È ben fatto, tecnicamente solido, e spostarsi con il nostro cavallo tra le truppe, scendere da esso per iniziare a tirare legnate ai nemici, sembra essere piuttosto soddisfacente.

Se dovessimo parlarvi soltanto di quel che ci è stato mostrato pochi giorni fa, questo articolo durerebbe più o meno quanto un haiku. La presentazione si è infatti concentrata su uno dei tanti aspetti di Chronicles: Medieval, ovvero il combattimento. In questo gioco impersoniamo un avventuriero che dal nulla prova a farsi un nome, un castello e un esercito , giocando con la diplomazia e tenendo sott'occhio spese e introiti.

Padroni del proprio destino

Questo è, appunto, solo uno dei tanti elementi che dovranno convivere all'interno di Chronicles: Medieval, titolo che punta anche a un certo rigore nella ricostruzione storica, che influirà su armi, armature e sull'intera mappa. Per creare il mondo di gioco gli sviluppatori si sono avvalsi di strumenti preesistenti e ne hanno sviluppati di propri, questi ultimi pensati proprio per creare proceduralmente paesaggi e villaggi realistici fino alla disposizione di fattorie ed edifici.

Anche la natura sarà punteggiata con attenzione maniacale, ma Chronicles: Medieval non sarà un open world

Non si tratta però di un mondo completamente aperto e solo alcune aree saranno esplorabili direttamente; il resto verrà mostrato attraverso una visuale dall'alto e altri espedienti specifici per ogni luogo in cui potremo imbatterci. L'obiettivo è far sembrare ogni insediamento una vera comunità medievale, cercando di evitare ripetizioni eccessive degli asset che naturalmente, in un gioco tanto vasto, non mancheranno.