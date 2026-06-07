La versione PS5 di Gears of War: E-Day potrebbe essere stata cancellata

Durante l'ultimo episodio del podcast di Giant Bomb, Grubb ha dichiarato: "Lo dico qui: Gears of War: E-Day sarebbe dovuto arrivare su PS5, ma ora non più. È una decisione presa di recente. "

Secondo l'insider Jeff Grubb, Gears of War: E-Day sarebbe stato inizialmente previsto anche per PlayStation 5 , ma la società avrebbe recentemente deciso di non pubblicare il gioco sulla console di Sony, seguendo la linea sulle esclusive dettata da Asha Sharma, la nuova CEO di Xbox.

Passo indietro

L'insider ritiene che questa scelta rifletta il cambiamento nell'approccio di Microsoft alla gestione delle esclusive. "Stanno tornando sui propri passi. Prima sembravano pensare che questa battaglia non avesse più senso, mentre ora la domanda è: 'Esclusive per cosa? Per vendere altri 20 milioni di Xbox?'", ha aggiunto.

Le dichiarazioni arrivano mentre continuano le speculazioni sul futuro delle produzioni first party Xbox e sull'eventuale arrivo di altri titoli sulle piattaforme concorrenti. A rafforzare l'ipotesi di Grubb contribuisce anche la comparsa di alcune schede prodotto di Gears of War: E-Day sul sito di Walmart, riferite sia a Xbox Series X e S sia a PlayStation 5. Chiaramente non si tratta di una conferma, perché per adesso non sappiamo nulla di certo in merito. Sharma ha toccato più volte l'argomento, senza però svelare niente in concreto su come pensa di usare le esclusive di Xbox in futuro.

Va anche detto che attualmente The Coalition ha annunciato ufficialmente Gears of War: E-Day soltanto per PC e Xbox Series X e S, senza fare mai riferimento a una versione PlayStation 5, la cui esistenza ha preso forza con la pubblicazione del remake del primo Gears of War anche sulla console di Sony.