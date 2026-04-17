Gears of War: E-Day ha fatto venire la pelle d'oca a CliffyB

Negli ultimi anni Cliff "CliffyB" Bleszinski si è tenuto piuttosto in disparte rispetto all'industria videoludica, ma il leggendario sviluppatore non è rimasto indifferente davanti all'annuncio di Gears of War: E-Day , considerando che lui è il padre della serie. Come director della trilogia originale, Bleszinski si è ritagliato un posto d'onore nell'Olimpo dello sviluppo videoludico e, sebbene non abbia avuto alcun ruolo nei capitoli successivi, non ha potuto nascondere l'eccitazione di fronte al nuovo episodio.

Gears of War: E-Day si presenta come un vero e proprio ritorno alle origini, riportando sotto i riflettori quei personaggi storici che hanno reso i primi capitoli così amati. Pur non essendoci nulla di sbagliato nelle direzioni prese da Gears 4 e Gears 5, questo tuffo nel passato sembra aver toccato le corde giuste.

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Intervistato nel podcast The Expansion Pass, Bleszinski ha elogiato il lavoro dello studio The Coalition, affermando che gli sviluppatori stanno seguendo la giusta direzione: "Penso che stiano facendo questo passo indietro per dare alle persone ciò che vogliono. Credo che ci siano grandi possibilità di vivere dei momenti davvero cinematografici visto quello che stanno facendo. Mi è venuta la pelle d'oca quando ho visto Marcus cadere, afferrare quella mano, e scoprire che si trattava di Dom. Penso che stiano davvero raddrizzando la rotta. Non si combatterà contro quegli stupidi robot o roba del genere, l'obiettivo sarà semplicemente rendere di nuovo spaventose le Locuste, e vedere Marcus, sai, lottare contro una sola Locusta in quel trailer penso sia stato geniale. Ho grandi speranze al riguardo e non vedo l'ora di scoprire cosa tireranno fuori."

L'ex designer ha poi aggiunto con la sua consueta schiettezza che non si farà problemi a esprimere il suo giudizio sul gioco finale: "Se mi piacerà, sarò onesto al riguardo, e se non mi piacerà, non ho niente da perdere, a dire il vero."

L'entusiasmo per E-Day arriva accompagnato da un interessante retroscena: di recente, uno dei doppiatori storici di Gears of War ha svelato che The Coalition è stata a un passo dallo sviluppare direttamente Gears 6. Quest'ultimo rimane con ogni probabilità il prossimo grande progetto in cantiere, ma nel frattempo E-Day si prospetta come un graditissimo ritorno a un'era di Gears che molti giocatori, e il suo stesso creatore, non hanno mai dimenticato.