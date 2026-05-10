Gears of War: E-Day è uno sponsor di WWE Triplemania e questo potrebbe suggerire la data di uscita

Il violento gioco d'azione ci porterà all'inizio della saga, in un prequel legato ai momenti successivi all'invasione di Locuste. Già ora, però, c'è chi ha intuito quale potrebbe essere il periodo di uscita, il tutto grazie al fatto che Gears of War: E-Day sarà uno sponsor di Triplemania .

Tra poche settimane avremo modo di vedere nel dettaglio, con una nuova presentazione ufficiale, cosa possiamo aspettarci da Gears of War: E-Day , il nuovo sparatutto in terza persona di Coalition e Microsoft.

La collaborazione tra Gears of War: E-Day e WWE Triplemania

Lucha Libre AAA Worldwide e WWE hanno annunciato che l'evento Triplemania 2026 avrà luogo nel corso di due intere giornate, ovvero l'11 settembre - in un luogo non annunciato - e il 13 settembre, a Città del Messico. Come detto, lo sponsor dell'evento sarà Gears of War: E-Day.

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L'idea che il pubblico si è fatto è che Gears of War: E-Day sarà quindi pubblicato a settembre, magari proprio nei giorni dell'evento. Non è ovviamente una certezza, ma sarebbe un periodo di uscita credibile per il videogioco di Microsoft.

Certamente Coalition vorrà evitare un'uscita intorno a novembre, ovvero il periodo di uscita di GTA 6. Settembre non è solitamente un periodo densissimo di pubblicazioni e potrebbe essere un buon momento per Gears of War: E-Day. Speriamo che la prossima presentazione dia dettagli a riguardo.

Ricordiamo infine che un attore di Gears of War dice che un sesto capitolo era stato considerato, prima di optare per E-Day.