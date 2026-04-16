Nel corso di un'intervista, Matt Booty ha rivelato che Gears of War: E-Day verrà mostrato con trenta minuti di gameplay durante lo speciale Direct che potremo vedere subito dopo l'Xbox Games Showcase 2026, il prossimo 7 giugno.

"Posso dire che abbiamo in arrivo il Gears Direct, e dopo averlo visto direi che sono probabilmente ben trenta minuti pieni di sequenze, il che è davvero fantastico", ha detto il Chief Content Officer di Xbox.

"Adoro le persone che fanno parte di The Coalition e il lavoro che stanno facendo. Sono entusiasta del gioco e... be', avremo trenta minuti completi di contenuti da vedere, il che sarà fantastico", ha continuato Booty.

"Ero proprio nei loro uffici per girare il Direct. Abbiamo concluso quella produzione: è davvero un team straordinario, molto appassionato di ciò che fa e incredibilmente talentuoso in tutto."