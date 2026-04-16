Nel corso di un'intervista, Matt Booty ha rivelato che Gears of War: E-Day verrà mostrato con trenta minuti di gameplay durante lo speciale Direct che potremo vedere subito dopo l'Xbox Games Showcase 2026, il prossimo 7 giugno.
"Posso dire che abbiamo in arrivo il Gears Direct, e dopo averlo visto direi che sono probabilmente ben trenta minuti pieni di sequenze, il che è davvero fantastico", ha detto il Chief Content Officer di Xbox.
"Adoro le persone che fanno parte di The Coalition e il lavoro che stanno facendo. Sono entusiasta del gioco e... be', avremo trenta minuti completi di contenuti da vedere, il che sarà fantastico", ha continuato Booty.
"Ero proprio nei loro uffici per girare il Direct. Abbiamo concluso quella produzione: è davvero un team straordinario, molto appassionato di ciò che fa e incredibilmente talentuoso in tutto."
Cresce l'attesa per il Giorno dell'Emersione
Gears of War: E-Day punterà sulle emozioni, facendo vivere il Giorno dell'Emersione e raccontando una storia inedita per la serie, che vede Marcus e Dom alle prese con le Locuste per la prima volta proprio nel giorno in cui queste creature hanno portato il proprio attacco a Sera.
Inutile dire che le aspettative nei confronti di questo prequel sono altissime, sebbene con il quinto capitolo The Coalition abbia dimostrato di aver ormai preso le misure al franchise e di aver conferito una direzione precisa anche alla storia.
A tal proposito, chissà quando vedremo la conclusione della nuova trilogia: un attore di Gears of War ha rivelato che un sesto capitolo era stato considerato, prima di optare per E-Day, ma non è chiaro come stiano le cose adesso.