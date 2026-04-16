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Gears of War: E-Day verrà mostrato con trenta minuti di gameplay

Matt Booty ha rivelato che Gears of War: E-Day verrà mostrato con trenta minuti di gameplay durante lo speciale Direct che potremo vedere dopo l'Xbox Games Showcase 2026.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/04/2026
Marcus Fenix in Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Nel corso di un'intervista, Matt Booty ha rivelato che Gears of War: E-Day verrà mostrato con trenta minuti di gameplay durante lo speciale Direct che potremo vedere subito dopo l'Xbox Games Showcase 2026, il prossimo 7 giugno.

"Posso dire che abbiamo in arrivo il Gears Direct, e dopo averlo visto direi che sono probabilmente ben trenta minuti pieni di sequenze, il che è davvero fantastico", ha detto il Chief Content Officer di Xbox.

"Adoro le persone che fanno parte di The Coalition e il lavoro che stanno facendo. Sono entusiasta del gioco e... be', avremo trenta minuti completi di contenuti da vedere, il che sarà fantastico", ha continuato Booty.

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"Ero proprio nei loro uffici per girare il Direct. Abbiamo concluso quella produzione: è davvero un team straordinario, molto appassionato di ciò che fa e incredibilmente talentuoso in tutto."

Cresce l'attesa per il Giorno dell'Emersione

Gears of War: E-Day punterà sulle emozioni, facendo vivere il Giorno dell'Emersione e raccontando una storia inedita per la serie, che vede Marcus e Dom alle prese con le Locuste per la prima volta proprio nel giorno in cui queste creature hanno portato il proprio attacco a Sera.

Inutile dire che le aspettative nei confronti di questo prequel sono altissime, sebbene con il quinto capitolo The Coalition abbia dimostrato di aver ormai preso le misure al franchise e di aver conferito una direzione precisa anche alla storia.

A tal proposito, chissà quando vedremo la conclusione della nuova trilogia: un attore di Gears of War ha rivelato che un sesto capitolo era stato considerato, prima di optare per E-Day, ma non è chiaro come stiano le cose adesso.

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