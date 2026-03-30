Gears of War: E-Day sarà doppiato in italiano: lo conferma Steam

Gears of War: E-Day sarà doppiato in italiano: lo conferma la pagina Steam dell'atteso prequel sviluppato da The Coalition, che è stata aggiornata nelle scorse ore con appunto i dettagli relativi alle lingue supportate dal gioco.
Si tratta di una notizia importante, di questi tempi: sebbene tutti gli episodi di Gears of War vantino un doppiaggio nella nostra lingua, sembra che ormai da tempo anche i produttori più importanti abbiano cominciato a effettuare dei tagli sul fronte delle localizzazioni.
Per via di un mercato per forza di cose ridotto rispetto alle realtà europee più rilevanti, gli appassionati italiani sono stati spesso vittime di queste politiche, costretti a veder ridiscutere anche situazioni consolidate negli anni.
In attesa di una data di uscita ufficiale, è possibile che a contribuire a un piano di localizzazione così completo per Gears of War: E-Day sia stata proprio l'attuale strategia multipiattaforma di Microsoft, che consentirà ai giochi degli Xbox Game Studios di rivolgersi a un pubblico sostanzialmente più ampio di prima.
Il prossimo aggiornamento a giugno
Come saprete, nelle scorse ore è stato annunciato l'Xbox Games Showcase 2026 + Gears of War Direct, che verrà trasmesso il prossimo 7 giugno e fornirà importanti aggiornamenti sui giochi Microsoft in arrivo, con un evento separato dedicato esclusivamente a Gears of War: E-Day.
Molto probabilmente in tale occasione scopriremo appunto la data di uscita del gioco e lo vedremo finalmente in azione con sequenze di gameplay che possano illustrare eventuali novità applicate al già solido impianto della serie.