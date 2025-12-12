Gears Of War: E-Day pare sia confermato in uscita nel corso del 2026

Nelle ore scorse sono arrivate quelle che possono essere considerate due diverse conferme dell'arrivo di Gears Of War: E-Day nel corso del 2026, che sembrano fissare l'uscita del gioco per il prossimo anno anche se ancora senza una data precisa.

La prima e probabilmente più convincente è un messaggio pubblicato da The Coalition su X, che con tre semplici parole (o meglio, due parole e un numero) sembra proprio ribadire con una certa sicurezza che il lancio avverrà nel 2026 come era già stato annunciato in precedenza.

Come potete vedere nel tweet riportato qui sotto, il team ha riferito semplicemente "L'Emergenza inizia. 2026." Cosa che sembra proprio indicare l'arrivo del nuovo capitolo durante il prossimo anno.