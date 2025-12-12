Gears Of War: E-Day pare sia confermato in uscita nel corso del 2026

Nelle ore scorse sono arrivate quelle che possono essere considerate due diverse conferme dell'arrivo di Gears Of War: E-Day nel corso del 2026, che sembrano fissare l'uscita del gioco per il prossimo anno anche se ancora senza una data precisa.
La prima e probabilmente più convincente è un messaggio pubblicato da The Coalition su X, che con tre semplici parole (o meglio, due parole e un numero) sembra proprio ribadire con una certa sicurezza che il lancio avverrà nel 2026 come era già stato annunciato in precedenza.
Come potete vedere nel tweet riportato qui sotto, il team ha riferito semplicemente "L'Emergenza inizia. 2026." Cosa che sembra proprio indicare l'arrivo del nuovo capitolo durante il prossimo anno.
Due indizi piuttosto chiari
D'altra parte, potrebbe anche trattarsi dell'avvio della comunicazione ufficiale sul gioco in questione, di cui effettivamente non abbiamo ancora visto nulla al di là del primo trailer di presentazione, dunque potrebbe essere presto per dare tutto per certo.
Un'altra indicazione in questo senso arriva però dal nuovo spot di Xbox Game Pass andato in onda durante la serata dei The Game Awards 2025, che tra le novità previste per il 2026 ha piazzato anche Gears Of War: E-Day.
In verità si tratta di un teaser non evidentissimo a una prima occhiata, ma che diventa chiaro guardando il singolo frame di riferimento: in un momento in cui l'inserviente protagonista dello spot passa all'interno di un corridoio possiamo vedere su una parete la scritta "Coming 2026" e accanto il logo tipico della serie.
È probabile che Gears Of War: E-Day sia presente al Developer Direct che Xbox terrà, come è ormai tradizione annuale, nel corso del mese di gennaio, durante il quale dovrebbero emergere le novità previste per il prossimo anno da parte di Xbox Game Studios.