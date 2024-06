Gears of War: E-Day, tutto quello che sappiamo sulla nuova esclusiva Xbox

Tornano dunque le Locuste, quelle vere, nel giorno più drammatico del pianeta Sera : un evento che ha sconvolto e devastato il mondo, dando il via a una guerra sanguinosa ed enfatizzando le gesta di un manipolo di soldati che sono stati in grado di ribaltare le sorti dello scontro. Ebbene, stavolta avremo l'occasione di conoscerli per davvero.

Accantonata momentaneamente la conclusione della trilogia dedicata alla nuova generazione, che di fatto non aveva conquistato gli utenti in maniera paragonabile agli episodi classici, The Coalition ha voluto fare un passo indietro per poterne compiere due in avanti, rilanciando quella che si pone come una delle proprietà intellettuali più preziose nelle mani di Microsoft.

Il trailer

Annunciato come la tradizionale "one more thing" a conclusione dell'Xbox Games Showcase, il trailer di Gears of War: E-Day ha già scatenato qualche polemica per via di alcune descrizioni che sembravano voler sminuire gli straordinari risultati tecnici di una presentazione completamente in-game, calcolata in tempo reale su Unreal Engine 5 con gli asset che troveremo nel gioco, e dunque non una semplice computer grafica pre-renderizzata.

Le sequenze mostrano un appartamento vuoto e, mentre sul televisore compare il messaggio di emergenza civile diffuso dal governo, si sentono dei colpi provenire da oltre la parete, che esplode in mille pezzi sotto il peso di una Locusta e di un soldato COG, avvinghiati un una lotta che sembra vedere l'uomo in seria difficoltà. Un momento: è Marcus Fenix, quello?

La Locusta è feroce e non concede nulla, il Retro Lancer di Marcus è caduto sotto il divano, ma i tentativi di recuperarlo vanno a vuoto, esponendo l'uomo a una serie di colpi violenti, finché non viene sbattuto contro un muro. Con la mano cerca qualcosa con cui colpire il nemico e trova il piccolo televisore a tubo catodico, lo afferra e lo scaglia sul volto della Locusta, che resta per un attimo intontita.

Un Drone Locusta determinato a uccidere Marcus nel trailer di Gears of War: E-Day

Marcus non se lo fa dire due volte, scivola sul pavimento e raccoglie il fucile, ma non fa in tempo a puntarlo che il nemico lo afferra, lo solleva come un fuscello pur con tutta l'armatura e lo sbatte prima sul soffitto e poi contro un muro, spingendo la lama montata sull'arma verso il suo volto. Il soldato COG ne approfitta per spostarsi, conficcare la baionetta nel muro e colpire la Locusta con il calcio del fucile, tutto in rapidissima successione.

Una testata conclude l'assalto, allontanando l'avversario e creando lo spazio sufficiente perché Marcus possa riprendere il Retro Lancer ed essere pronto a sparare quando il nemico lo carica di nuovo, riducendogli la testa in poltiglia. È finita? No: neanche il tempo di rifiatare e il pavimento crolla in una voragine, con il soldato che fa appena in tempo ad afferrare un tubo per non precipitare nel vuoto.

Marcus lotta con un Drone nel trailer di Gears of War: E-Day

Il supporto però non regge a lungo e a salvare Marcus ci pensa Dom, che nel frattempo lo ha raggiunto: l'amico lo tira su, gli restituisce l'iconica bandana che aveva perso durante la lotta e i due osservano insieme il caos che si è abbattuto sulla città, mentre in sottofondo risuonano le note di una versione arrangiata al pianoforte di "Mad World"... lo stesso brano del primo trailer di Gears of War!