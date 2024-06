Gears of War: E-Day sarà un'esperienza visiva senza pari, The Coalition parla di grafica e tecnologie next-gen

In particolare pare che il salto rispetto a Gears 5 del 2019 sarà abissale, si parla infatti di " oltre 100 volte più dettagli per ambiente e personaggi , illuminazione raytraced hardware, riflessi e ombre, distruzione e gore di nuova generazione e una tecnologia di animazione all'avanguardia".

Gears of War: E-Day è stata una delle sorprese (per quanto un po' prevedibile) più apprezzate dell'Xbox Games Showcase di ieri sera. Tramite un post sul blog di Xbox Wire, gli sviluppatori di The Coalition hanno svelato ulteriori dettagli del gioco e tra i temi toccati c'è anche il comparto tecnico, che gli sviluppatori promettono offrirà un " un'esperienza visiva senza pari " grazie all'Unreal Engine 5 e le tecnologie implementate dal team.

Un nuovo standard tecnico

"Con i progressi dell'Unreal Engine 5, il salto di qualità per il comparto tecnico è enorme", ha detto Kate Rayner, studio technical director di The Coalition. "La nostra ambizione è quella di stabilire ancora una volta un nuovo standard di eccellenza tecnica".

"Abbiamo completamente modernizzato Gears dalle fondamenta, infondendo tutte le capacità della moderna tecnologia in ambito gaming. Ogni personaggio, ambiente e animazione di 'Gears of War: E-Day' è stato completamente ricostruito in Unreal Engine 5, permettendoci di rappresentare l'universo di Gears con un dettaglio e una fedeltà senza precedenti".

"Il trailer originale di 'Mad World' ha fatto una vera e propria dichiarazione d'intenti utilizzando filmati in-engine. Con l'Unreal Engine 5 ci spingiamo ancora più in là. Il nostro obiettivo con il trailer di annuncio era quello di evidenziare il nostro impegno a spingerci oltre i confini della narrazione e della tecnologia nei giochi".

The Coalition ha anche confermato che Gears of War: E-Day è un prequel del primo gioco, mettendo per forza di cose in pausa la storia, che verrà continuata in Gears 6.