The Rogue Prince of Persia ha il suo primo aggiornamento maggiore: Temple of Fire

Anche The Rogue of Prince of Persia ha avuto il suo spazio durante l'Ubisoft Forward , con l'annuncio del lancio del primo aggiornamento maggiore , chiamato The Temple of Fire, che tra le altre novità aggiunge un intero bioma che si chiama, indovinate un po', il Tempio di Fuoco. Lo si può raggiungere sconfiggendo Berude, uno dei boss.

Altre novità

Le aggiunte non si fermano qui, come svelato dal trailer di lancio, che potete vedere più avanti. Si parla ad esempio della prima progressione meta nell'oasi, con la possibilità di spendere gli Spirit Glimmer per sbloccare dei potenziamenti permanenti per aumentare la salute, avere pozioni della salute extra, migliorare alcuni tipi di danno e molto altro.

Sono inoltre presenti delle nuove trappole dentro al tempio, come delle asce rotanti, degli spuntoni e altre ancora. Aggiunta anche una nuova arma, le Flaming Censer, sostanzialmente delle sfere di fuoco rotanti che fanno parecchio male. Non per ultimi, sono stati introdotti i Juggernaut, dei nuovi nemici decisamente grossi e armati di scudo, che possono spintonare il principe facendolo finire a terra.

Tra le altre modifiche spiccano l'ampliamento dei dialoghi di alcuni personaggi non giocanti, che ora hanno più cose da dire, e la risoluzione di diversi bug, compreso uno che affliggeva i salvataggi.

L'Ubisoft Forward è stato un grande evento per i fan di Prince of Persia, tra aggiornamenti ai giochi esistenti, come questo e The Lost Crown e l'annuncio del ritorno del remake di Le Sabbie del Tempo, che ora ha anche un anno di uscita. Per il resto vi ricordiamo che The Rogue Prince of Persia è disponibile in accesso anticipato per PC.