The Rogue Prince of Persia è comparso brevemente sullo store Xbox: data di uscita in arrivo su console?

Rimaniamo ancora in attesa di una data di uscita ufficiale per The Rogue Prince of Persia, l'interessante digressione in stile roguelite della storica serie di Ubisoft, ma questa potrebbe essere vicina, considerando che il gioco è comparso fugacemente sullo store Xbox in versione Xbox Series X|S.

Come attestato da alcuni screenshot, come quello riportato qui sotto, il gioco è comparso brevemente con una propria pagina sullo store ufficiale di Xbox, cosa che fa pensare a qualche prossima novità riguardante la data di uscita, visto che per il momento il gioco non ha ancora un lancio definito su console, anzi non è praticamente nemmeno stato annunciato al di fuori della versione PC.

The Rogue Prince of Persia è infatti disponibile al momento solo su PC attraverso l'accesso anticipato di Steam, ma dovrebbe arrivare anche su console nel momento in cui raggiungerà la versione 1.0, ovvero quella definitiva per il lancio.