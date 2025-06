The Rogue Prince of Persia è stato classificato per PS5, Xbox e Nintendo Switch, lancio già ad agosto?

Il titolo è disponibile in accesso anticipato su Steam dal 27 maggio dello scorso anno. Il tempismo di questa classificazione risulta interessante, considerando che mancano poche settimane al lancio della versione 1.0 su PC , previsto per il mese di agosto.

Come segnalato da Gematsu, le versioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch di The Rogue Prince of Persia sono state recentemente classificate in Australia . Fino a questo momento, il gioco era stato annunciato solo per PC.

Presto un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft

In passato abbiamo assistito a numerosi casi di giochi arrivati sugli scaffali o presentati al pubblico poco dopo aver ottenuto una classificazione da enti come quello australiano. Un'ipotesi plausibile è che Ubisoft stia preparando l'uscita dall'early access di The Rogue Prince of Persia su PC e, contemporaneamente, anche il debutto delle versioni console. In questo caso è probabile che arriveranno novità ufficiali nel giro di poche settimane.

Per chi non lo conoscesse, The Rogue Prince of Persia è un action-platformer 2D con elementi roguelike, sviluppato da Evil Empire, studio francese noto per aver lavorato ai DLC di Dead Cells. Nel gioco vestiamo i panni di un principe senza nome, impegnato a respingere l'invasione degli Unni tra le mura della città di Ctesifonte.

Il gameplay combina movimenti acrobatici - come corse sui muri, salti e arrampicate - a intensi combattimenti corpo a corpo, il tutto all'interno di livelli generati proceduralmente. A ogni morte ripartiremo dall'Oasi, iniziando un nuovo ciclo esplorativo che ci permetterà di scoprire nuove aree, incontrare personaggi inediti e ottenere preziose conoscenze nel tentativo di salvare la Persia.