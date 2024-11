The Rogue Prince of Persia presenta il gameplay del Secondo Atto con un trailer

Nel video è possibile vedere tutte queste novità in azione , al culmine di un percorso in accesso anticipato che ad oggi può contare su di una quantità di elementi doppia se confrontata con il lancio originale: un gran bel lavoro.

Come già riportato, l'update che introduce il Secondo Atto apporta parecchi cambiamenti al gioco, in particolare per quanto concerne la direzione artistica: il protagonista ha letteralmente cambiato colore e sono stati aggiunti diversi contenuti rispetto a quelli già pubblicati negli ultimi mesi.

Ubisoft ed Evil Empire hanno presentato il Secondo Atto di The Rogue Prince of Persia con il trailer del gameplay che potete vedere qui sotto, e che arriva in concomitanza con il lancio dell'importante aggiornamento, disponibile da oggi.

Un importante rilancio

Annunciato alcuni giorni fa, il Secondo Atto di The Rogue Prince of Persia punta a rilanciare l'esperienza roguelike sviluppata da Evil Empire, che non aveva probabilmente riscosso il successo sperato, quantomeno a giudicare dai numeri che il gioco ha registrato finora su Steam.

Siamo tuttavia ancora in una fase di crescita, considerando che gli aggiornamenti per The Rogue Prince of Persia andranno avanti fino al prossimo anno e a quel punto potremmo trovarci di fronte a un prodotto profondamente diverso, sicuramente migliore.

"Abbiamo cambiato le palette di colori, abbiamo aggiunto molti più dettagli e siamo stati generalmente 'migliorati'", aveva spiegato il team di Evil Empire ai tempi dell'annuncio. "Noterete anche che il Principe non è più viola: questo cambiamento è stato fatto perché quella tonalità non si adattava alla nuova direzione."