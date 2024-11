The Rogue Prince of Persia cambia... colore e non solo con il Secondo Atto, vediamo il trailer

Ubisoft ed Evil Empire hanno annunciato il Secondo Atto di The Rogue Prince of Persia, che farà il proprio debutto nell'ambito di un importante aggiornamento in arrivo il 21 novembre.

Fra le novità c'è un cambio di direzione artistica che ha messo da parte la pelle viola del protagonista in favore di una carnagione più naturale, come si può vedere nel trailer che presenta il Secondo Atto e illustra i suoi interessanti contenuti, che non si limitano a qualche variazione estetica.

Dal 21 novembre, infatti, The Rogue Prince of Persia potrà contare su di un maggior numero di biomi, nuovi boss, appunto un nuovo atto della storia e tante modifiche apportate al primo atto, nemici extra e parecchie rifiniture in stile quality of life, vedi ad esempio gli slot di salvataggio multipli.

"Questo aggiornamento segna un punto in cui abbiamo effettivamente raddoppiato i contenuti del gioco dal lancio", hanno scritto gli sviluppatori all'interno di un post pubblicato sulla pagina Steam di The Rogue Prince of Persia.

"Tutti gli elementi caratteristici dei roguelite sono presenti: loop del gameplay, metaprogressione, build, modificatori di difficoltà e altro ancora, e non finisce qui: lo sviluppo continuerà fino al 2025!"