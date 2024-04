The Rogue Prince of Persia: trailer e data di uscita dell'Acceso Anticipato

La trama segue il Principe, precisamente il figlio di Re Peroz, ed è ambientato a Ctesiphon, la capitale di un regno che è caduto sotto il controllo degli Unni, i quali hanno poteri sciamanici. Per salvare la popolazione, il nostro eroe deve sfruttare il proprio coraggio e le proprie capacità per viaggiare indietro nel tempo ed evitare la morte.

Durante l'evento Triple-I dedicato al mondo dei videogiochi indie è stato presentato The Rogue Prince of Persia , il chiacchierato nuovo gioco d'azione e piattaforme 2D realizzato da Evil Empire, noto per aver supportato lo sviluppo di Dead Cells. Sarà disponibile su Steam in accesso anticipato dal 14 maggio . Sarà pubblicato su altre piattaforme, non meglio definite, in futuro. Poco sotto potete vedere anche il trailer

I dettagli del gameplay di The Rogue Prince of Persia

The Rogue Prince of Persia viene descritto come un "gioco di piattaforme solare e positivo" con una forte componente narrativa che ruota attorno alle sue meccaniche roguelite. Possiamo aspettarci un sistema di gioco rapido e un frame rate a 60 FPS.

Dovremo esplorare Ctesiphon, città persiana creata proceduralmente. Dovremo eseguire abilità acrobatiche, combattendo da vicino e da lontano nel mentre volteggiamo sulle aste e affrontiamo creature mitologiche, magia e gli Unni. Potremo trovare vari oggetti che danno potenziamenti permanenti e potenziarci tramite un fabbro presso l'Oasi.

The Rogue Prince of Persia è solo uno degli ultimi titoli di Ubisoft pensati per riportare in auge la saga. Vi consigliamo di dare un'occhiata anche a Prince of Persia The Lost Crown.