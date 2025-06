La versione 1.0 di The Rogue Prince of Persia ha un mese d'uscita

The Rogue Prince of Persia ha finalmente un periodo d'uscita . Più precisamente, ora sappiamo che ad agosto 2025 potremo giocare alla versione 1.0 , dopo poco più di un anno passato in accesso anticipato. L'annuncio è stato dato in occasione del PC Gaming Show 2025 ed è stato accompagnato da un trailer, che ha mostrato il gameplay della versione finale del gioco.

Il trailer

The Rogue Prince of Persia è un roguevania in stile Dead Cells in cui si guida il principe contro una terribile minaccia. Perché ogni volta che muore riappare all'accampamento? Cosa nasconde il suo passato? Sono tutte domande le cui risposte arriveranno solo giocando.

Come detto, il trailer mostra il gameplay aggiornato del gioco. The Rogue Prince of Persia è stato oggetto di feroci critiche in fase di annuncio, in particolare per il colore viola scelto per la pelle del protagonista, poi rettificato con un aggiornamento successivo.

Il gioco non sembra aver venduto moltissimo e non sappiamo se qualcosa cambierà con l'arrivo della versione 1.0. Per adesso non sappiamo neanche se arriverà su console, vista l'uscita della versione finale. Vi sapremo ridire tutto a tempo debito.