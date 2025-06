Farever è un gioco di ruolo cooperativo dagli autori di Wartales

Farever è il nuovo gioco di Shiro Games, lo studio cui dobbiamo Northgard , Wartales e Dune: Spice Wars . Si tratta di un titolo molto diversi dai loro standard, visto che si tratta di un gioco di ruolo d'azione online , che guarda molto alla serie Zelda. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita , ma sappiamo che è stato annunciato per PC al PC Gaming Show 2025.

Dettagli

In Farever non siete eroi predestinati, ma solo alcuni tra tanti. Esplorate un vasto mondo aperto dai paesaggi coloratissimi, da soli o con alleati, dove dungeon, accampamenti nemici e curiosità sono sparsi in tutto il regno.

Dai templi dimenticati alle grotte subacquee, Siagarta è pieno di meraviglie che aspettano solo di essere scoperte. Osservate attentamente e troverete tesori ed equipaggiamenti per guidarvi nella vostra avventura!

Tracciate il vostro percorso scalando ripide scogliere, lanciandovi nel vento per planare sopra burroni, calandovi in caverne nascoste, immergendovi in laghi profondi... Esplorate ogni strato di questo mondo, sopra e sotto!