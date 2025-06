Den of Wolves si è mostrato con un nuovo gameplay trailer al PC Gaming Show 2025

Lo studio 10 Chambers ha mostrato un nuovo gameplay trailer di Den of Wolves in occasione del PC Gaming Show 2025, con un po' di azione in grado di illustrare più precisamente come si svolga il gioco e anche un approfondimento da parte degli sviluppatori stessi.

10 Chambers è stata fondata dal creatore di Payday, Ulf Andersson, e qualcosa della serie risulta visibile anche in Den of Wolves, in effetti, con azione in stile shooter ma anche elementi tattici e stealth. Le scene del gioco illustrate nel video ci portano in uno showroom aziendale ambientato nella distopica Midway City.

La tensione aumenta man mano che i giocatori tentano - e alla fine falliscono - un'infiltrazione ad alto rischio, mettendo bene in luce il mix di strategia, improvvisazione e caos che caratterizza il gioco.