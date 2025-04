Den of Wolves: Simon Viklund di 10 Chambers racconta il futuro dello studio

Tra i cofondatori c'era anche Simon Viklund, già compositore della colonna sonora dei Payday e ora audio director di Den of Wolves: un videogioco, questo, che costituisce la stessa ragion d'essere dello studio, il titolo che Ulf aveva desiderato di creare fin dall'istante della pubblicazione di Payday: The Heist. Oggi 10 Chambers si avvicina alla pubblicazione in accesso anticipato della sua fatica più grande, un "heist game" dalle tinte cyberpunk all'interno del quale si nasconde tutta la passione dei componenti originali del team. In occasione di una visita a Unity Technologies abbiamo intervistato Simon Viklund di 10 Chambers per farci raccontare Den of Wolves , ma anche per chiacchierare dei nuovi mercati e del ritorno sul palcoscenico del gruppo di veterani.

Dopo aver realizzato Payday: The Heist e lavorato a Payday 2, Ulf Andersson iniziò a sentire la morsa del dell'esaurimento e scelse d'imboccare un sentiero che l'avrebbe allontanato da Overkill Software e Starbreeze, abbandonando per sempre anche l'IP alla quale aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita. Determinato a riappropriarsi di una reale libertà creativa al di fuori dei meccanismi dell'industria contemporanea, riallacciò i rapporti con alcuni suoi storici compagni di viaggio per dare i natali a 10 Chambers, un minuscolo studio composto da soli nove elementi che si mise al lavoro su un progetto senza troppe pretese: quel progetto era GTFO, sparatutto hardcore che ebbe un tale successo da attirare l'attenzione di Tencent Games, determinata a sostenere Andersson e soci nella costruzione di una nuova grande fucina.

Den of Wolves

Den of Wolves parla di un futuro distopico in cui le IA hanno messo in pericolo elementi cardine della società e portato enormi corporazioni al potere. In realtà sembra una descrizione molto calzante per la nostra contemporaneità...

La rivoluzione IA che sta avendo luogo in questo periodo ha avuto inizio dopo la creazione del mondo di gioco di Den of Wolves. Quando ha iniziato a prender piede nello studio abbiamo iniziato a dirci: "Aspetta un attimo... sta davvero accadendo adesso?". Ovviamente oggi riguarda esclusivamente modelli LLM e cose del genere, ma penso che sia tutt'altro che difficile immaginare quello di Den of Wolves come un potenziale futuro, o perlomeno il fatto che la IA diventerà un problema, forse proprio un problema di cyber-sicurezza. Dal canto nostro, l'idea era semplicemente quella di spingerci abbastanza nel futuro da poter fare affidamento su elementi sci-fi legati a determinati sviluppi tecnologici, in modo tale da avere la libertà di integrare androidi, scudi energetici, l'hacking mentale e altre cose del genere.

Den of Wolves è ambientato in un futuro distopico in cui i sistemi sono tornati analogici e le megacorporazioni dominano il mondo

Diciamo che questa era una condizione arbitraria, non esiste una regola che impone quanto bisogna spingersi nel futuro per implementare determinate tecnologie. Nella nostra mente siamo sempre portati a pensare a un futuro molto più "futuristico" rispetto a come si rivela effettivamente: basta pensare a Blade Runner ambientato nel 2019, giusto sei anni fa, e allora non c'era traccia di replicanti o di veicoli volanti. A me piace Ritorno al Futuro, e lì cos'era, il 2015? Non c'erano macchine volanti. Di certo non vogliamo realizzare un titolo dedicato all'esplorazione dello spazio profondo, anzi, l'idea era proprio quella di rimanere con i piedi per terra: se lavori nel distretto finanziario della nostra Midway City indossi ancora un completo, non gli abiti di Star Trek. Tutto il resto degli elementi sci-fi è stato pensato principalmente per offrire un'esperienza di gameplay soddisfacente.

Nonostante sia uno sparatutto cooperativo ad alto tasso di adrenalina Den of Wolves ha una costruzione del mondo molto dettagliata: ci sono marchi, ci sono corporazioni, ci sono tantissimi dettagli... perché?

Siamo convinti che gli elementi narrativi inseriti sullo sfondo e nella costruzione del mondo aiutino a realizzare anche una migliore esperienza di gioco, e soprattutto che lo facciano anche per quel pubblico che solitamente sostiene di non essere assolutamente interessato alla narrazione. La verità è che a livello subconscio percepisci costantemente che esiste un mondo al di fuori delle mura in cui si sviluppa un singolo livello, anche quando sei rinchiuso nella geometria che puoi esplorare durante la missione. Se percepisci che la fuori esiste qualcosa, che ci sono persone, compagnie, cose che accadono, rivolte nelle strade, personaggi che hanno scopi precisi, tutto quanto contribuisce a migliorare l'esperienza anche se si sceglie di non leggere log o cose del genere. In sostanza, anche se non stavamo assolutamente creando un videogioco open world, volevamo realizzare un mondo che fosse coerente, realistico e ricco di informazioni.

Tutte le fazioni e le corporazioni inserite in Den of Wolves sono basate su un enorme archivio di informazioni

Anziché inventarci le cose piano piano abbiamo scelto di creare un enorme archivio di corporazioni con informazioni precise del tipo chi è il fondatore, chi è il CEO, in quale mercato operano. Tutto ciò in modo tale che in futuro, attraverso nuovi contenuti e potenziali espansioni, quando capiterà di essere assunti da una nuova corporazione possa scattare il pensiero: "Oh, ma io questi li conosco! Li ho visti nei cartelloni pubblicitari, ho visto il nome, conosco il logo dell'azienda!". Saranno cose che sono state presenti fin dal momento del lancio, quindi non ci sarà mai la sensazione che ci stiamo inventando qualche boiata tirata fuori dal nulla. Questi dettagli aiutano a creare un mondo coerente.

Avete presentato Den of Wolves come un'esperienza più libera rispetto a Payday, nel senso che le missioni cambiano di volta in volta. Ci spiegheresti nel dettaglio come funziona questo sistema?

In pratica bisogna immaginarsi un menù composto da diverse missioni, che sono le missioni preparatorie, in cima alle quali si trova il colpo vero e proprio. Non è possibile avviare il colpo vero e proprio finché non sono state completate almeno le missioni preparatorie che garantiscono un punto d'accesso e un punto di estrazione. Solo a quel punto sarà possibile affrontare la rapina. Dunque controllando le icone degli oggetti necessari si spalanca un'intera sezione di gioco basata sulle missioni preparatorie che devono essere completate per ottenere risorse: a seconda delle risorse che si ottengono, come esplosivi, trivelle e via dicendo, si sbloccano diversi modi per completare la rapina. In pratica si può completare il colpo in maniere molto diverse a seconda delle missioni preparatorie portate a termine.

Den of Wolves al cuore rimane uno sparatutto cooperativo ad alto tasso di adrenalina

Durante la prova che si è tenuta in questi giorni avete ottenuto l'accesso al caveau unendovi a un signore del crimine, per poi truffarlo consegnandogli dei nano-droni che hanno eliminato tutte le guardie. Ecco, in realtà è possibile ignorare del tutto quella fase e attaccare direttamente l'esercito del signore della guerra ad armi spianate, inoltre esistono anche diversi punti di ingresso alternativi. L'idea di fondo alla base di Den of Wolves è quella di offrire diverse opzioni e sovvertire le aspettative, mettendo al contempo in piedi un sistema di scelte e di conseguenze legate alle proprie azioni e al rapporto che si stringe con altre entità come associazioni criminali e megacorporazioni.

Sei un cofondatore di 10 Chambers, ma anche un audio director e soprattutto un compositore: come funziona il processo creativo di un compositore di musica per videogiochi? Ti immagini delle sequenze di gameplay? Lavori sull'arte? Raccontaci come funziona!

Per prima cosa cerco di immergermi nell'ambiente di gioco, sia provandolo non appena diventa disponibile, sia soprattutto riflettendo sulle immagini della concept art. Gli artisti dello studio si interfacciano continuamente, parlano della visione d'insieme, delle influenze che si vogliono mettere in scena: questo non significa necessariamente che Ulf o altri dicano esplicitamente il genere di musica che vorrebbero sentire nel gioco, ma che si tratta di una discussione costante. A quel punto, analizzato il tutto, devo anche domandarmi in cosa sono davvero, cosa mi riesce meglio. Come posso venirmene fuori con uno stile musicale adatto al progetto e alle emozioni che il gameplay cerca di generare? Se fallisci un colpo la musica non deve assolutamente risultare trionfale, se c'è una situazione di suspence bisogna riflettere molto attentamente anche solo sugli strumenti utilizzati. La maggior parte del processo si riduce a una corretta interpretazione di pancia del feeling che si vuole trasmettere.

Come da tradizione di 10 Chambers, Den of Wolves non è adatto ai deboli di cuore

Le idee vengono nei momenti più normali, mentre sono sotto la doccia per esempio. "Ecco un ritmo: tun-tu-tun, tun-tu-tun...". A quel punto esco ancora bagnato dalla doccia, prendo in mano il telefono e inizio a registrarmi mentre faccio una specie di strano beatbox. Se adesso dovessi aprire le registrazioni del mio telefono, trovereste una marea di registrazioni del tipo "Beat numero 14", "Beat numero 20". Quando devo comporre apro il telefono e riascolto tutta quella roba finché non trovo un ritmo che, con la giusta linea di bassi o di batteria, potrebbe venir fuori figo. Parto sempre dalle percussioni e poi ha inizio il procedimento. Non esiste una vera ricetta, bisogna solo sincerarsi che il brano finito si inserisca bene nel gameplay. Magari poi mi viene fuori una bella canzone che però non si dimostra adatta a una situazione di stress o di tensione come quella incarnata dallo scontro con un boss o da un segmento di fuga, dunque finisce per essere sfruttata in altro modo.