Street Fighter 6 è visivamente bello su Nintendo Switch 2? Ecco un video confronto con le versioni PlayStation

Il video comparativo di Street Fighter 6 Year 1-2

Ricordiamo che Capcom ha anche confermato che la versione Switch 2 gira a "60 fps" e includerà il supporto al cross-play tra le varie piattaforme. Il gioco online richiederà un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online e un ID Capcom.

Il video di ElAnalistaDeBits ci mostra Street Fighter 6 in versione PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, come detto, mettendo fianco a fianco varie scene del videogioco. In linea di massima, la differenza da versione a versione non è poi così sensibile.

La versione PS5 sembra leggermente più dettagliata, soprattutto per quanto riguarda la gestione di luci e ombre, ma la promessa dei 60 FPS in ogni modalità è probabilmente il fattore più rilevante tra tutti, visto che un videogioco di questo genere necessita assolutamente della fluidità per gestire correttamente gli scontri e non creare frustrazione.

Segnaliamo anche che Street Fighter 6 Year 1-2 fa parte della lista dei giochi di Nintendo Switch 2 che potete già prenotare su Amazon Italia. Ricordiamo che include i contenuti dei primi due anni, DLC compresi, come è facile intuire dal nome stesso.