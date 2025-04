Street Fighter 6 Year 1-2 annunciato per Nintendo Switch 2, aggiornato e con supporto per gli Amiibo

Nel corso del Nintendo Direct di oggi c'era anche Capcom, che ha annunciato la nuova versione del suo picchiaduro su Nintendo Switch 2 con Street Fighter 6 Year 1-2, edizione comprensiva di tutti gli aggiornamenti usciti in seguito al lancio, oltre al supporto per gli Amiibo.

Il gioco ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del nuovo capitolo della storica serie di picchiaduro Capcom, che è stato accolto decisamente bene dalla critica e anche dal pubblico, come potete constatare anche dalla nostra recensione di Street Fighter 6.

Arrivando con un certo ritardo su console Nintendo, Street Fighter 6 sarà comunque aggiornato con tutti gli update ricevuti finora, oltre a probabili extra che non sono ancora stati annunciati nel dettagli, ma con informazioni in arrivo in seguito.